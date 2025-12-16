Sân bay Vinh sau 6 tháng nâng cấp

Sân bay Vinh đặt tại phường Vinh Hưng (TP Vinh cũ) trước đây phục vụ mục đích quân sự. Từ năm 1937 đến 1994, Nhà nước đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp hạ tầng. Tháng 1/1995, sân bay khai thác đường bay Hà Nội - Vinh - Đà Nẵng; nhà ga quốc nội khánh thành năm 2015, nhà ga quốc tế đưa vào sử dụng cuối năm 2019.

Cảng hàng không quốc tế Vinh giữ vai trò kết nối khu vực Bắc Trung Bộ với Lào, Thái Lan, Myanmar, góp phần phát triển kinh tế - du lịch Nghệ An. Từ ngày 1/7, sân bay tạm dừng hoạt động để triển khai ba dự án nâng cấp nhà ga, sân đỗ và đường băng, với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng.