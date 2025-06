Sân bay Thọ Xuân tạm dừng hoạt động bay do flycam

Cục Hàng không Việt Nam tạm dừng các chuyến đi và đến sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) từ 18h hôm nay đến 6h ngày mai do liên tiếp xuất hiện flycam gần khu bay.

Ba ngày qua một số máy bay đến Thọ Xuân phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay khác do xuất hiện flycam tại khu vực sân bay vào chiều tối. Gần nhất tối 15/6, hai chuyến bay từ TP HCM đến Thanh Hóa của Vietjet Air phải chuyển hướng hạ cánh xuống Nội Bài (Hà Nội) và Vinh (Nghệ An) để đảm bảo an toàn. Trước đó ngày 13-14/6, một số chuyến phải hạ cánh xuống Nội Bài, nhiều chuyến bay ở sân bay Thọ Xuân bị chậm khởi hành.

Đánh giá tình huống diễn ra liên tiếp có mức độ phức tạp, khó kiểm soát và tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không nên Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm dừng hoạt động bay trong thời gian trên. Hơn 10 chuyến bay đến và đi từ Thanh Hóa trong thời gian này sẽ phải điều chỉnh.

Nhà ga hành khách sân bay Thọ Xuân. Ảnh: ACV

Ngày 15/6, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu lãnh đạo sân bay Thọ Xuân và Tổ An toàn đường cất hạ cánh tại cảng phối hợp giữa Đài kiểm soát không lưu, lực lượng an ninh hàng không, quân sự xử lý ngay thiết bị bay xâm nhập trái phép.

Cục cũng kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Bắc, sân bay Thọ Xuân truy tìm, xác minh người sử dụng thiết bị bay xâm nhập trái phép, xử lý nghiêm; tổ chức tuần tra liên ngành, kiểm soát khu vực dân cư lân cận, xử phạt đối với hành vi uy hiếp vùng trời.

Theo quy định, các vật thể bay và thiết bị có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động bay bị nghiêm cấm trong phạm vi 8 km tính từ ranh giới sân bay theo phương ngang; độ cao dưới 100 m so với mặt đất trong khu vực hạn chế và tại vùng cất, hạ cánh, vùng bay huấn luyện. Các hành vi vi phạm bị phạt từ 3 đến 40 triệu đồng tùy mức độ và tịch thu phương tiện.

Các vật thể bay bị cấm gồm máy bay không người lái (drone), flycam, bóng bay, đèn trời, diều, thiết bị laser, pháo sáng...

Thọ Xuân là sân bay hỗn hợp quân sự - dân dụng nằm ở thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đây là sân bay quân sự cấp I, căn cứ của Trung Đoàn tiêm kích - Bom 923 (Đoàn Yên Thế). Ngoài nhiệm vụ quân sự, mỗi ngày sân bay khai thác 10-15 chuyến bay dân sự.

Đoàn Loan