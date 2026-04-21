Sân bay Tân Sơn Nhất tăng tần suất khai thác

Cục Hàng không Việt Nam cho phép Tân Sơn Nhất khai thác 46 chuyến mỗi giờ thay vì 44 chuyến hiện nay để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo đó, sân bay được tăng số chuyến khai thác trong các khung giờ từ 6h đến 23h, từ ngày 25/4 đến 5/5.

Cục quản lý chuyên ngành cho biết quyết định tăng số chuyến khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất sau khi rà soát năng lực thực tế, tối ưu hóa khung giờ cao điểm, tránh tình trạng tàu bay chờ đợi trên không, ưu tiên đường bay trọng điểm. Việc điều chỉnh góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu hàng không trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu hạn chế do ảnh hưởng chiến sự tại Trung Đông, đáp ứng nhu cầu tăng chuyến của các hãng vào dịp nghỉ lễ sắp tới.

Máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận xu hướng đặt chỗ phân bổ tương đối đồng đều, do hai kỳ nghỉ lễ diễn ra sát nhau, kéo dài thời gian nghỉ, tạo điều kiện cho hành khách linh hoạt lựa chọn lịch trình.

Trong các ngày đầu của kỳ nghỉ, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay du lịch từ Hà Nội và TP HCM đến các địa phương có lượng ghế trống còn nhiều. Các đường bay trục chính như TP HCM - Hà Nội, tỷ lệ lấp đầy vẫn ở mức thấp, khoảng 20% đến 40%. Điều này cho thấy hành khách vẫn có nhiều lựa chọn về chuyến bay và khung giờ phù hợp với nhu cầu di chuyển trong dịp lễ năm nay.

Một số chặng bay đã lấp đầy chỗ trên 90% trong các ngày cao điểm, chủ yếu ở đường bay đến điểm du lịch như TP HCM - Tuy Hòa, Côn Đảo; Hà Nội - Tuy Hòa, Chu Lai, Đồng Hới. Ở chiều ngược lại, nhu cầu đi lại tăng dần vào cuối kỳ nghỉ khi hành khách quay trở lại các đô thị lớn, đặc biệt là TP HCM.

Anh Duy