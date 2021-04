Sân bay Nội Bài triển khai nhiều biện pháp chống ùn tắc

Để chống ùn tắc, lực lượng an ninh sân bay Nội Bài đã ứng trực phân luồng giao thông, mở tối đa hệ thống máy soi chiếu an ninh.

Ngày 20/4, ông Tô Tử Hà, Giám đốc cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cho hay dự kiến dịp 30/4 tới, sân bay sẽ đón khoảng 78 - 80.000 lượt khách với trên 500 chuyến bay mỗi ngày, tăng 30% so với ngày thường. Số khách này tăng khoảng 40% so với cao điểm 30/4 năm 2019, khi chưa có dịch Covid-19.

Theo ông Hà, số hành khách tăng cao từ đầu tháng 4 do nhu cầu của người dân đi lại, du lịch sau dịch Covid-19. Các ngày cuối tuần trong tháng 4, lượng hành khách luôn đạt khoảng 62.000 - 65.000, nhiều hơn cùng thời điểm trước khi có dịch.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại sân bay Nội Bài ngày 20/4. Ảnh: Anh Duy

"Hiện nay công suất phục vụ tại nhà ga T1 vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của hành khách, chưa bị ùn tắc, chưa cần bố trí nhà ga quốc tế T2", ông Tô Tử Hà nói.

Để phòng ngừa ùn ứ tại Nội Bài, lực lượng an ninh hàng không đã ứng trực đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, chống ùn tắc từ các luồng di chuyển của hành khách, mở tối đa hệ thống máy soi chiếu an ninh và hệ thống băng tải hành lý. Các đơn vị bộ phận mặt đất, hãng hàng không tại Trung tâm điều hành tăng cường phối hợp để xử lý kịp thời với những tình huống phát sinh.

Hiện nhà ga T1 có 102 quầy thủ tục, năng lực phục vụ được đến 3.060 khách mỗi giờ, đáp ứng đủ quầy thủ tục cho các hãng hàng không. Ngoài ra, nhà ga hành khách T1 còn 11 quầy thủ tục dự phòng tại sảnh E nhằm đảm bảo giải tỏa hành khách khi có nhu cầu.

Hành khách kiểm tra nhiệt độ. Ảnh: Anh Duy

Cũng theo lãnh đạo sân bay Nội Bài, hiện tỷ lệ hành khách làm thủ tục qua web, điện thoại và kiosk tại sân bay đạt khoảng 30-35%, góp phần giảm tải lượng khách làm thủ tục tại quầy.

Hành khách đi máy bay hiện nay phải khai báo y tế điện tử trước khi qua cửa kiểm soát an ninh hàng không, song theo ông Tô Tử Hà, còn nhiều người chưa khai báo; ngày 30/3 có 1.447 khách, ngày 31/3 có 712 khách và ngày 2/4 là 2.288 người.

Đại diện sân bay khuyến cáo hành khách cần khai báo y tế trước khi lên sân bay, có mặt trước giờ bay 2 tiếng để kịp thời làm thủ tục.

Do lượng hành khách đi lại vẫn tăng cao, Vietnam Airlines Group tăng gần 117.000 chỗ, tương ứng 570 chuyến bay, nâng số chỗ phục vụ hành khách trong dịp 30/4 tới hơn 610.000, tương ứng gần 3.200 chuyến bay.

Hãng ghi nhận lượng khách đặt mua vé cao trên các chặng bay giữa Hà Nội và TP HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, công suất chỗ ngày cao điểm đạt tới 95%.

Đoàn Loan