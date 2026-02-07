Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhật dự báo đón lượng khách kỷ lục

Trong các ngày cao điểm Tết Bính Ngọ, hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất được dự báo sẽ thiết lập những mốc khai thác mới, với số chuyến bay và lượng hành khách tăng mạnh so với cùng kỳ.

Dựa trên lịch bay của các hãng hàng không, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự báo nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng trưởng mạnh mẽ cả quốc nội và quốc tế.

Cụ thể, trong 7 ngày trước Tết (từ 10/2 đến 16/2), sân bay Nội Bài dự kiến phục vụ hơn 725.000 lượt hành khách, tăng 16%, với 4.467 chuyến bay, tăng12% so với cùng kỳ. Ngày cao điểm rơi vào 28 tháng Chạp (15/2), với khoảng 116.000 lượt khách và 674 chuyến bay.

Giai đoạn sau Tết, sản lượng tiếp tục tăng cao với khoảng 737.000 lượt khách, tăng 12%, và 4.530 chuyến bay, tăng 15% so với cùng kỳ. Ngày cao điểm nhất là mùng 6 Tết (22/2), khi Nội Bài dự kiến đón 117.200 lượt khách và 676 chuyến bay – mức cao nhất từ trước đến nay.

Năm nay, nhà ga quốc tế T2 Nội Bài đã được giảm tải đáng kể nhờ các hạng mục mở rộng đưa vào khai thác từ cuối năm 2025. Với việc bổ sung hệ thống quầy thủ tục và băng tải hành lý, T2 có khả năng phục vụ hơn 50.000 hành khách quốc tế mỗi ngày.

Máy bay các hãng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Song song đó, nhà ga T1 đã tối ưu hóa toàn bộ 98 quầy thủ tục hiện có, đồng thời duy trì các quầy dự phòng tại sảnh A, B, E nhằm sẵn sàng phục vụ các hãng tăng chuyến hoặc giải tỏa hành khách khi xuất hiện tình trạng đông cục bộ.

Tại nhà ga T2, việc triển khai đồng bộ các ki ốt làm thủ tục tự động, hệ thống gửi hành lý tự động, cửa kiểm soát an ninh tự động và thiết bị soi chiếu thông minh giúp hành khách rút ngắn thời gian làm thủ tục, hạn chế tối đa tình trạng xếp hàng kéo dài.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 145.000 khách mỗi ngày, trung bình khoảng 940 chuyến, tăng khoảng 25% so với lịch bay ngày thường và tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Hai ngày cao điểm nhất trước Tết là 26 và 27 tháng chạp, dự kiến có 1.017 chuyến bay mỗi ngày. Sau Tết, cao điểm tập trung mùng 6 và 7 tháng Giêng với khoảng 1.025 chuyến bay mỗi ngày.

Hiện sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp các hãng hàng không và đơn vị liên quan hoàn tất công tác chuyển đổi khai thác các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways sang nhà ga hành khách T3.

Riêng các chuyến bay nội địa của VietJet Air tiếp tục khai thác tại nhà ga T1.

Sân bay đã triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay, bố trí và lắp đặt bảng nhận biết tại những gate nhà ga T3, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách.

Hệ thống FIDS hiển thị đầy đủ thông tin các chuyến bay tại nhà ga T1 và T3; số dòng hiển thị trên bảng điện tử cũng được rà soát để hành khách dễ quan sát, hạn chế tình trạng đi nhầm nhà ga.

Đại diện các sân bay khuyến cáo hành khách chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân; đến sân bay sớm trước giờ bay 2 tiếng với chuyến nội địa, 3 tiếng với chuyến quốc tế; ưu tiên làm thủ tục online hoặc ki ốt để giảm thời gian chờ đợi.

Hành khách cần kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, Hộ chiếu) đảm bảo còn hạn sử dụng, chuẩn bị hành lý đúng quy định về kích thước và trọng lượng của hãng hàng không.

Hành khách cần tuân thủ hướng dẫn tại khu vực soi chiếu an ninh, không mang theo vật cấm, không thực hiện các hành vi vi phạm an ninh hàng không, hạn chế người thân đưa tiễn và nên sử dụng phương tiện vận tải công cộng để giảm áp lực giao thông và sân đỗ ô tô tại nhà ga.