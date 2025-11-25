Sân bay Liên Khương đóng cửa 4 tháng để nâng cấp

Lâm ĐồngSân bay Liên Khương sẽ tạm dừng khai thác trong 4 tháng, từ ngày 4/3 đến 25/8/2026, để nâng cấp đường băng, đường lăn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Thông tin được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nêu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 25/11. Như vậy, thời gian đóng cửa sân bay Liên Khương sẽ được rút ngắn 2 tháng so với kế hoạch trước đây.

Dự án có tổng vốn hơn 966 tỷ đồng, gồm xây mới đường băng dài 3.250 m, rộng 45 m; cải tạo đường lăn, hệ thống thoát nước và xây các bệ móng thiết bị phục vụ bay. Sau khi hoàn tất thi công, ACV sẽ bay hiệu chuẩn trước khi mở lại khai thác.

Một góc sân bay Liên Khương. Ảnh: Khánh Hương

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đề nghị ACV chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị để thi công ngay khi sân bay đóng cửa và sớm triển khai nhà ga T2 cùng ga hàng hóa nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng hàng không của tỉnh.

Sân bay Liên Khương nằm trên địa bàn xã Đức Trọng, cách trung tâm Đà Lạt 28 km, được xây năm 1933 và nâng cấp nhiều lần, gần nhất năm 1997 khi đường băng kéo dài lên 2.354 m, đạt tiêu chuẩn 3C của ICAO.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Liên Khương sẽ đạt cấp 4E, có khả năng khai thác Boeing 787, Airbus A350, phục vụ 5 triệu hành khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm; sau đó kéo dài đường băng lên 3.600 m, nâng công suất lên 7 triệu khách. Toàn bộ hạ tầng được đồng bộ với nhà ga T2, khu bảo dưỡng tàu bay, ga hàng hóa và trạm cấp nhiên liệu, đưa Liên Khương trở thành cửa ngõ hàng không của Tây Nguyên.

Khánh Hương - Trường Hà