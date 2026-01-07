Sân bay Đồng Hới tạm dừng tiếp nhận máy bay buổi tối

Trong các buổi tối từ 7 đến 9/1, sân bay Đồng Hới tại tỉnh Quảng Bình sẽ tạm dừng tiếp nhận máy bay để phục vụ thi công hệ thống điện, theo Cục Hàng không Việt Nam.

Sau thông báo trên, các hãng hàng không trong nước đã điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay đến và đi Đồng Hới trong thời gian này, đồng thời khuyến cáo hành khách theo dõi, cập nhật thông tin chuyến bay trước khi di chuyển.

Cảng hàng không Đồng Hới. Ảnh: Hoàng Táo

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang triển khai dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ tại Sân bay Đồng Hới. Dự án khởi công ngày 19/4/2025, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026, với tổng mức đầu tư hơn 1.750 tỷ đồng. Khi nhà ga T2 đi vào vận hành, sân bay có thể phục vụ 3 triệu hành khách mỗi năm, sân đỗ được nâng lên 8 vị trí, tăng thêm 4 vị trí so với hiện nay.

Hiện nay, sân bay Đồng Hới đang khai thác vượt hơn 50% công suất thiết kế, với lưu lượng khoảng 500.000 lượt khách mỗi năm. Mỗi ngày, sân bay tiếp nhận gần 10 chuyến bay khứ hồi giữa Đồng Hới với Hà Nội và TP HCM.

Anh Duy