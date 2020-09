Sân bay đầu tiên đạt chuẩn 5 sao an toàn trong Covid-19

ItalyFiumicino Rome được Skytrax đánh giá cao trong công tác vệ sinh và phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Sân bay quốc tế Fiumicino Rome (Leonardo Da Vinci) là sân bay đầu tiên trên thế giới nhận được xếp hạng 5 sao về tiêu chí an toàn trong Covid-19 từ Skytrax, tổ chức nghiên cứu và đánh giá chuyến bay của Anh. Theo đó, các hệ thống, quy trình tại đây đều đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh. Mọi người luôn đeo khẩu trang, giãn cách xã hội được thực hiện tốt.

Fiumicino Rome là một trong những sân bay bận rộn nhất châu Âu, nằm trên diện tích 29 km2. Ảnh: Fox News

Các chuyến bay đến và đi đều được dồn vào một nhà ga (Terminal C), do đó việc theo dõi và kiểm soát an ninh dễ dàng hơn. Các biển báo phục vụ khách hàng được đánh giá là hiệu quả cao với nhiều ngôn ngữ, dễ hiểu. Skytrax cũng đánh giá cao vấn đề vệ sinh của sân bay. Đội ngũ dọn dẹp có mặt thường xuyên để lau chùi. Nơi đây đang thử nghiệm công nghệ khử trùng bằng tia cực tím mới tại các điểm có nhiều người thường xuyên tiếp xúc.

Theo nhận xét của CEO Skytrax Edward Plaisted, Fiumicino Rome hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tạo môi trường an toàn cho khách hàng và nhân viên trong đại dịch. "Trong các tiêu chuẩn cốt lõi như vệ sinh tay, giãn cách xã hội, sân bay có quy trình chặt chẽ và quan trọng là điều này đang được củng cố thêm bởi sự chú ý cao đến vấn về vệ sinh đầu cuối tại các điểm thường xuyên tiếp xúc. Chính sự nhất quán trong mọi biện pháp là yếu tố quan trọng giúp nơi đây trở thành sân bay đầu tiên trên thế giới nhận được xếp hạng 5 sao trong Covid-19", Edward Plaisted cho biết.

Ngoài Fiumicino, Skytrax xếp hạng 3 sao cho sân bay Heathrow (London, Anh); Málaga (Costa del Sol, Tây Ban Nha) và Côte d'Azur (Nice, Pháp). Theo hệ thống Skytrax, 5 sao tương đương "tiêu chuẩn cao về vệ sinh, quy trình vận hành", 4 sao tương đương "tốt" và 3 sao là "trung bình". 2 sao (mức thấp nhất) dành cho sân bay cần phải nâng cao hơn các biện pháp phòng chống Covid-19.

Skytrax đến nay mới chỉ công bố bảng xếp hạng cho một số ít sân bay châu Âu, hàng chục sân bay khác vẫn đang trong quá trình xem xét. Các sân bay ở Bắc Mỹ, Trung Đông, châu Á, châu Phi và Nam Mỹ sẽ được đánh giá trong những tháng tới.

Anh Minh (Theo CNN)