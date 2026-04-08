Sân bay Đà Nẵng thí điểm lối đi riêng cho khách dùng VNeID

Ngày 8/4, đại diện Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết đơn vị sẽ triển khai thí điểm lối đi ưu tiên dành riêng cho người sử dụng ứng dụng VNeID mức độ 2 thay thế căn cước công dân vật lý.

Theo quy định, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương thẻ căn cước trong các thủ tục hành chính và giao dịch dân sự. Việc áp dụng tại sân bay nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và rút ngắn thời gian chờ đợi cho hành khách.

Để chuẩn bị cho việc thí điểm, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với sân bay bố trí nhân sự và thiết bị để cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 ngay tại chỗ. Hoạt động này dành cho cả nhân viên hàng không và hành khách có nhu cầu, nhưng chưa kịp kích hoạt tài khoản trước đó.

Lực lượng an ninh và nhân viên mặt đất cũng đã được tập huấn quy trình kiểm tra, xác thực thông tin thông qua ứng dụng. Việc thí điểm được kỳ vọng sẽ giảm tải đáng kể việc kiểm tra giấy tờ truyền thống.

Hành khách làm thủ tục tại quầy tự động (kiosk) ở nhà ga quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Sân bay Đà Nẵng hiện là cửa ngõ hàng không quan trọng nhất miền Trung. Từ năm 2023 (sau dịch Covid-19), sân bay phục vụ hơn 13 triệu lượt khách, vượt công suất thiết kế ban đầu là 10 triệu khách mỗi năm.

Sự gia tăng đột biến của luồng khách nội địa và quốc tế khiến sân bay thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải trong các khung giờ cao điểm. Việc áp dụng công nghệ số vào quy trình làm thủ tục được xem là giải pháp cấp bách để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Theo quy hoạch đến năm 2030, sân bay Đà Nẵng sẽ được nâng cấp để đạt công suất 20 triệu hành khách mỗi năm. Trong đó, dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 dự kiến sớm được triển khai nhằm giảm áp lực cho nhà ga T1 (nội địa) và T2 (quốc tế) hiện tại.

Nguyễn Đông