SingaporeĐiểm nổi bật của nhà ga T2 của sân bay Changi mới mở lại là thác nước ảo cao 14 m và robot pha chế coctail cho khách.

Sau 3,5 năm mở rộng, nhà ga số 2 (T2) ở sân bay Changi đã mở lại hoàn toàn trước thời hạn vào đầu tháng 11. Việc mở rộng T2 giúp Changi có khả năng đón thêm 5 triệu hành khách mỗi năm, nâng tổng công suất xử lý của sân bay lên 90 triệu khách một năm.

Thiết kế T2 lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Các yếu tố thiên nhiên được trang trí liền mạch, nhất quán trong nhà ga từ trần nhà đến các bức tường, mẫu thảm trải sàn, trưng bày cây cảnh. Những cột cây xanh tươi tốt góp phần tạo bầu không khí thanh bình, mang lại sự yên tĩnh và thư giãn cho hành khách, theo đại diện sân bay Changi.

Sân bay có thác nước ảo cao 14 m và robot pha chế coctail Diện mạo mới của T2. Video: CNA

Điểm nổi bật nhất của nhà ga này nằm ở trung tâm sảnh đi: một màn hình kỹ thuật số cao 14 m có tên gọi The Wonderfall. Được đặt giữa một khu vườn thẳng đứng, The Wonderfall hòa lẫn vào thiên nhiên bằng hình ảnh một thác nước ảo khổng lồ. Changi hy vọng thác nước ảo này sẽ đưa du khách vào một thế giới kỳ ảo và hứa hẹn trở thành một điểm check in hút khách.

Bên trong khu vực quá cảnh là một khu vườn mới mang tên Dreamscape với dãy cây cối nằm giữa một khung cảnh được tạo hình tỉ mỉ, sống động nhờ "bầu trời kỹ thuật số" phía trên, thay đổi màu sắc tùy theo thời gian trong ngày.

Trong quá trình quá cảnh, du khách có thể ghé qua Lotte Duty Free Wines & Spirits mới khai trương. Cửa hàng hai tầng có robot pha chế coctail Toni phục vụ khách. Phía trên quầy bar, một vòng đèn led có chu vi 30 m chiếu hình ảnh mặt trăng phản chiếu trên mặt hồ lấy cảm hứng từ tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ thời Đường Lý Bạch - Nguyệt hạ độc chước (Uống rượu một mình dưới trăng).

T2 mở rộng hơn 21.000 m2 nhằm tạo không gian để phục vụ cơ sở hạ tầng và tăng số lượng các quầy dịch vụ. Với khu vực Du lịch Nhanh và Liền mạch (FAST) sử dụng chung ở trung tâm, số lượng ki-ốt làm thủ tục tự động và máy gửi hành lý tăng gần gấp đôi. Các phòng nhập cảnh được mở rộng, số làn tăng thêm giúp du khách không phải xếp hàng lâu.

T2 cũng là nhà ga đầu tiên ở Changi có làn đường Hỗ trợ Đặc biệt tự động dành cho người khuyết tật, trẻ nhỏ khi xuất nhập cảnh. Hệ thống tự động ký gửi hành lý mới được lắp đặt tại đây có công suất xử lý 2.400 vali.

16 hãng hàng không khai thác đường bay tại T2, kết nối tới 40 thành phố. Gần 10 triệu hành khách đã được phục vụ tại T2 từ tháng 5/2022 khi khu vực phía nam của nhà ga lần đầu được mở lại. Tháng 9/2023, lưu lượng hành khách tại Changi đạt bằng 90% so với trước dịch.

"Chúng tôi hy vọng T2 sẽ thiết lập một chuẩn mực mới về dịch vụ khách hàng, hy vọng mọi người tìm thấy niềm vui lớn và khám phá những điều kỳ diệu bất cứ khi nào họ đi qua T2", phụ trách chính dự án mở rộng T2 Tan Lye Teck nói.

Anh Minh (Theo STB, Changi Airport)