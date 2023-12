ScotlandTại Sân bay Barra thuộc quần đảo Outer Hebrides, phi công buộc phải quen với việc đường băng có thể biến mất mỗi ngày.

Nằm trên đảo Barra thuộc quần đảo Outler Hebrides cách bờ biển phía tây Scotland hơn 64 km là sân bay cùng tên. Nhiều năm qua, Barra Airport luôn nằm trong danh sách những sân bay khác thường nhất thế giới vì hiện tượng đường băng thường xuyên biến mất.

Nicky Kelvinm chuyên gia du lịch của The Points Guy, website chuyên về lĩnh vực hàng không, cho biết đường băng nằm trên một bãi biển công cộng. Khi thủy triều dâng cao, đường băng bị nước nhấn chìm. Khi thủy triều rút, đường băng lại lộ ra trên bãi cát.

Sân bay có đường băng biến mất hai lần mỗi ngày Hạ cánh trên đảo Barra. Video: Youtube/The Points Guy

Để trải nghiệm hạ cánh ở nơi đường băng bất ngờ biến mất, Nicky đã đặt chuyến bay từ sân bay Glasgow, Scotland, đến đảo Barra. Hãng hàng không khai thác dịch vụ bay đến đảo là Loganair, sử dụng máy bay hạng nhẹ Twin Otter có thể cất và hạ cánh trên đường băng ngắn. Cơ trưởng Laura Roper cho biết "không có đèn hoặc hướng dẫn" cho việc hạ cánh tại Barra. Tất cả đều được thực hiện do phán đoán của phi công. Roper nói thêm ưu điểm đường băng nằm trên bãi biển là cát giúp hạ cánh đỡ xóc hơn.

Dù vậy, hãng bay phải lên kế hoạch kỹ về thời gian bay để đảm bảo phi công có đủ không gian trên bãi biển để cho máy bay cất và hạ cánh an toàn.

Đảo Barra nhìn từ trên cao. Ảnh: Visit Outler Hebrides

Steve Wilson, làm việc tại sân bay Barra, cho biết thường xuyên kiểm tra bãi biển, ngăn người dân đến đường băng nhặt sò nhằm đảm bảo an toàn cho máy bay. "Một trong những điều thú vị nhất tại sân bay là nhân viên cùng lúc giữ nhiều vai trò như làm thủ tục check in, kiểm tra an ninh, lính cứu hỏa kiêm khuân vác hành lý, kiểm soát không lưu", Wilson nói.

Quần đảo Outler Hebrides gồm hơn 70 đảo nhỏ, có những bãi biển cát trắng, sóng mạnh và hệ sinh thái động thực vật hoang dã cùng văn hóa bản địa lâu đời. Barra là một trong những đảo khai thác du lịch và đón khách ghé thăm. Theo Visit Scotland, website của Hội đồng Du lịch Quốc gia, Barra từ lâu nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ.

Sân bay trên đảo. Ảnh: Visit Scotland

Ngoài đến đảo bằng máy bay, du khách có thể tiếp cận bằng phà. Du khách có thể thực hiện chuyến đi thuyền 5 phút từ khu định cư chính trên đảo Castlebay đến lâu đài trên biển Kisimul có từ thời trung cổ, nằm trên một đảo đá trong vịnh.

Các trải nghiệm khác trên đảo gồm tản bộ dọc theo những bãi biển cát trắng, đạp xe hoặc lang thang quanh đảo, chèo thuyền kayak, khám phá văn hóa lịch sử địa phương tại trung tâm Di sản.

Anh Minh (Theo DM, Visit Scotland)