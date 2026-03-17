Sân bay Cát Bi bị ảnh hưởng bởi diều sáo

Hải PhòngQuân đội, công an tổ chức truy vết, phát hiện vật thể gây ảnh hưởng sân bay Cát Bi, làm bốn chuyến bay phải chuyển hướng là diều sáo lắp đèn nháy.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, khoảng 20h15 ngày 15/3, trực ban cảng nhận thông tin từ cơ phó chuyến bay VJ280 từ TP HCM ra Hải Phòng thấy vật thể bay không người lái rất gần đường bay trong quá trình tiếp cận hạ cánh.

Ngay sau đó, Cảng cùng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng, công an địa phương tổ chức quan sát, truy tìm vật thể bay. Đến 20h57, lực lượng chức năng khoanh vùng, phát hiện chiếc diều do người dân thả tại thôn Tiến Lập, xã An Khánh (An Lão cũ).

Diều dài 260 cm, rộng 100 cm, gắn 14 bộ sáo tre và đèn nháy nhiều màu, bay ở độ cao khoảng 400 m với dây dài khoảng 900 m. Các cơ quan chức năng đã lập biên bản, thu giữ tang vật. Công an phường An Khánh đang xác định mức độ thiệt hại của vi phạm để xử lý.

Cảng Cát Bi ở TP Hải Phòng. Ảnh: Xuân Hoa

Do ảnh hưởng của diều sáo, 4 chuyến dự kiến hạ cánh xuống Cát Bi phải bay vòng chờ, sau đó chuyển hướng xuống Nội Bài, 2 chuyến bay khác phải chờ khởi hành. Đến 0h30 ngày 16/3, hoạt động tại cảng được khôi phục.

Trước đó ngày 17/2 và 22/2, drone xâm phạm hành lang an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng khiến 54 chuyến bay chậm, phải chờ cất hoặc hạ cánh. Ngày 13-15/6/2025, sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) xuất hiện thiết bị UAV trong khu bay vào chiều tối khiến nhiều chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh, sân bay phải tạm dừng khai thác.

Luật Phòng không nhân dân nghiêm cấm vận hành UAV, thả bóng bay, diều, chiếu đèn laser hoặc sử dụng nguồn sáng công suất lớn trong hành lang an toàn tĩnh không sân bay. Nhà chức trách khuyến cáo người dân, tổ chức, doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định, không sử dụng flycam trong khu vực cấm bay.

Lê Tân