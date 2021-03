Samsung có thể sản xuất chip 5nm cho Huawei

Bộ vi xử lý Kirin 9000L của Huawei được cho là sẽ sản xuất bằng quy trình EUV 5nm của Samsung.

Samsung hiện là một trong những nhà sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới với nhiều hợp đồng gia công chip cho các thương hiệu như AMD, IBM, Nvidia hay Qualcomm. Samsung Foundry, bộ phận sản xuất chip bán dẫn của Samsung, cũng từng sản xuất vi xử lý cho Apple và hiện có tin đồn rằng hãng này sẽ mở rộng nhóm khách hàng của mình tới Huawei.

Chip Kirin 9000. Ảnh: Huawei.

Chipset 5G 5nm tiếp theo của Huawei, Kirin 9000L, được cho là sẽ do Samsung Foundry sản xuất. Chip Kirin mới sẽ có tốc độ xung nhịp thấp hơn so với bản 9000 và 9000E. Cụ thể, các lõi của nó sẽ có tốc độ 2,86 GHz so với 3,13 GHz của Kirin 9000. Chipset mới cũng sẽ có GPU Mali-G78 18 lõi so với 24 lõi của Kirin 9000 và GPU Mali-G78 22 lõi của Kirin 9000E. Ngoài ra, Kirin 9000L còn được trang bị một nhân lớn và một nhân nhỏ chuyên xử lý tác vụ AI.

Từ khi Mỹ áp đặt lệnh cấm thương mại đối với Huawei, "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc đã phải chật vật để có được chip Kirin do các xưởng đúc như TSMC và Samsung sản xuất.

Các thương hiệu muốn hợp tác kinh doanh với Huawei cũng phải được chính phủ Mỹ chấp thuận trước. Hiện chưa rõ liệu Samsung đã nhận được sự chấp thuận cần thiết hay chưa hay vẫn đang trong quá trình thực hiện. Kirin 9000L dự kiến sẽ được sử dụng trong điện thoại thông minh và máy tính bảng tầm trung của Huawei.

Đăng Thiên (theo Sammobile)