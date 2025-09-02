Samsung có thể ra kính thông minh, smartphone gập ba cuối tháng 9

Samsung được cho là sẽ giới thiệu hai mẫu kính thông minh và smartphone gập ba tại sự kiện Unpacked ngày 29/9.

Theo truyền thông Hàn Quốc như NewsPim, Newsworks và ETNews, Samsung chuẩn bị công bố ba thiết bị mới tại sự kiện Unpacked lần thứ ba của hãng trong năm 2025. Hai trong số đó là kính thông minh hướng đến phân khúc người dùng khác nhau.

Mẫu đầu tiên là kính thực tế hỗn hợp XR tên mã Project Moohan, cạnh tranh với Apple Vision Pro hay Vivo Vision Discovery Edition. Kính được Samsung trình diễn hồi tháng 5 tại sự kiện Google I/O. ZDnet khi đó cho biết đã trải nghiệm kính và đánh giá "rất ấn tượng".

Kính thông minh Samsung Project Moohan. Ảnh: ZDnet

Khi đó, Samsung mô tả kính rất nhẹ và tối ưu hóa về mặt công thái học để đem lại sự thoải mái tối đa, nhưng không tiết lộ trọng lượng sản phẩm. Hiện Vivo Vision Discovery Edition là kính XR nhẹ nhất với 398 gram.

Theo NewsPim, sau khi giới thiệu ngày 29/9, Project Moohan sẽ được bán từ ngày 13/10.

Kính thứ hai của Samsung là đối thủ trực tiếp với Meta Ray-Ban, được xem là điều bất ngờ mà công ty Hàn Quốc mang đến sự kiện cuối tháng. Tên mã Project Haean, kính chỉ hỗ trợ âm thanh, không camera, dùng chip AR1 của Qualcomm dành cho kính AI và dự kiến chạy Android XR.

Mẫu thiết bị thứ ba là điện thoại gập ba Galaxy G Fold. Hồi tháng 7, nguồn tin từ The Bell (Hàn Quốc) cho biết máy sẽ ra cùng Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 tại sự kiện Unpacked ở New York ngày 9/7. Tuy nhiên, thiết bị không xuất hiện.

Một nguyên mẫu màn hình gập ba của Samsung. Ảnh: PhoneArena

Galaxy G Fold được cho là sẽ trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite. Dung lượng pin có thể dưới 5.000 mAh, được đánh giá thấp trên thiết bị có màn hình chính 10 inch và màn hình phụ 6,5 inch. Sản phẩm ban đầu được phát hành giới hạn tại Hàn Quốc và Trung Quốc với giá 4 triệu won (3.000 USD), tương đương Huawei Mate XT, smartphone gập ba đầu tiên trên thế giới ra mắt năm ngoái.

Nếu Samsung Unpacked diễn ra cuối tháng 9, đây sẽ là lần đầu hãng tổ chức ba sự kiện Unpacked trong một năm. Anshel Sag, nhà phân tích của Moor Insights & Strategy, cho rằng điều này hợp lý. "Đó là ý tưởng hay, cho phép Samsung đưa ra sản phẩm mới mang tính rủi ro và thử nghiệm cao mà không làm mất sự chú ý vào dòng sản phẩm chủ lực", Sag nói với ZDnet.

Bảo Lâm tổng hợp