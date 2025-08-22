Vivo trình làng kính thông minh giống Apple Vision Pro

Trung QuốcMẫu kính thực tế hỗn hợp (MR) Vivo Vision Discovery Edition có thiết kế tương đồng Vision Pro của Apple, nhưng nhẹ hơn, thông số tốt hơn.

Sau khi hé lộ đầu năm nay, Vivo giới thiệu Vision Discovery Edition trong sự kiện 30 năm ngày thành lập hãng tại Đông Quản ngày 21/8, qua đó gia nhập lĩnh vực thiết bị điện toán không gian và công nghệ nhập vai. So với hình ảnh hồi đầu năm, thiết kế của kính có một số tinh chỉnh nhỏ mang tới cảm giác hiện đại hơn.

Kính Vision Discovery Edition của Vivo. Ảnh: Bảo Lâm

Vision Discovery Edition được thiết kế theo dạng kính trượt tuyết như Vision Pro hay Play For Dream MR, nhưng nhỏ gọn hơn khi có chiều cao tối đa 83 mm, dày 40 mm, nặng 398 gram, nhỏ hơn 26% so với mức trung bình của ngành. Vision Pro có trọng lượng 600-650 gram tùy dây đeo, còn Play For Dream MR nặng 650 gram. Đại diện Vivo cho biết kính có thiết kế dạng công thái học với phần trước hỗ trợ khuôn mặt, kết hợp các miếng đệm giúp đeo lâu không bị hằn da hay gây mỏi.

Tương tự model của Apple, kính Vision Discovery Edition cũng gồm nguồn điện riêng, kết nối thông qua dây sạc. Thiết bị làm bằng vỏ nhôm tương đương cục sạc dự phòng cỡ nhỏ. Vivo trang bị cho Vision hai tấm nền Micro-OLED với độ phân giải 3.840 x 3.552 pixel cho mỗi bên mà hãng gọi là 8K Binocular, nghĩa là kính cho khả năng hiển thị tổng 27,3 triệu điểm ảnh (mỗi bên hơn 13,6 triệu điểm ảnh), cao hơn mức 23 triệu điểm ảnh của Vision Pro. Khả năng tái tạo màu sắc trên màn hình đạt độ phủ 94% DCI-P3.

Hệ thống màn hình và thấu kính Vision Discovery Edition. Ảnh: Bảo Lâm

Góc nhìn toàn cảnh trên kính đạt 180 độ. Đại diện công ty cho biết hệ thấu kính được hiệu chuẩn thời gian dài tại nhà máy, giúp hiển thị độ sáng, màu sắc đồng nhất, trong đó tròng kính quang học từ tính có thể xử lý độ khúc xạ từ 100 đến 1.000 độ nhưng không gây ảnh hưởng đến trải nghiệm thị giác. Chỉ số chênh lệch độ sáng và chênh lệch màu sắc giữa hai mắt được hiệu chỉnh dưới mức 2, giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu dài.

Về cấu hình, kính sử dụng chip Snapdragon XR2+ Gen 2, kết hợp phần mềm quản lý năng lượng Blue Ocean giúp tăng thời lượng pin. Hệ điều hành máy có tên OriginOS với các biểu tượng 3D và cửa sổ nhiều lớp, hỗ trợ thao tác cử chỉ tay bằng cách theo dõi 26 điểm tự do trên bàn tay ở phạm vi 175 độ, theo dõi chuyển động mắt chính xác 1,5 độ.

Đại diện Vivo giới thiệu tính năng cử chỉ trên Vision Discovery Edition. Ảnh: Bảo Lâm

Ngoài ra, Vision Discovery Edition cũng trang bị hệ thống cảm biến và 6 camera, cho phép chuyển đổi từ thế giới ảo sang thế giới thực liền mạch chỉ độ trễ chỉ 13 ms. Để đa dạng trải nghiệm, công ty cũng tự phát triển nội dung riêng cho kính, cũng như bắt tay các hãng cung cấp nội dung bên thứ ba. Ngoài ra, smartphone thương hiệu Vivo và iQOO đời mới cũng sẽ bổ sung khả năng chụp ảnh không gian tương thích với kính.

Vivo chưa công bố giá cũng như khả năng bán Vision Discovery Edition ra bên ngoài Trung Quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, Vivo công bố nâng cấp chiến lược hình ảnh cho camera trên smartphone, định hướng tập trung cho trải nghiệm người dùng cuối bằng cách tích hợp các tính năng dựa trên nhiều tình huống sử dụng khác nhau. Công ty cũng xây dựng hệ sinh thái nhiếp ảnh toàn diện, gồm nhiếp ảnh đêm, chân dung, tele và quay video, đồng thời đáp ứng nhu cầu mới về trải nghiệm đa dạng theo từng bối cảnh.

Bảo Lâm