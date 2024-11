Sam Altman nói biết ơn Elon Musk

CEO OpenAI Sam Altman nói cảm thấy biết ơn vì những khoản đầu tư ban đầu của Elon Musk vào công ty.

"Tôi thực sự biết ơn Elon về các khoản đầu tư ban đầu vào OpenAI", Sam Altman nói trong buổi trò chuyện với Garry Tan, Chủ tịch kiêm CEO của quỹ Y Combinator đăng trên YouTube ngày 11/11. "Những khoản tiền đó chắc chắn là đã rất hữu ích với chúng tôi. Rất khó có thể tìm ra một người khác ngoài Elon có thể đầu tư với quy mô lớn như vậy, điều mà bản thân tôi cảm thấy rất biết ơn".

Sam Altman, CEO của OpenAI. Ảnh: Reuters

Elon Musk là một trong những đồng sáng lập của OpenAI năm 2015, hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu phát triển AI an toàn vì lợi ích nhân loại. Tuy nhiên, ông xung đột với ban quản trị của công ty và rời đi năm 2019.

Hồi tháng 2, Musk đệ đơn kiện OpenAI, nói Altman đã dụ dỗ ông để cùng tạo công ty với lời hứa "an toàn và mở so với các gã khổng lồ công nghệ theo đuổi lợi nhuận". Sau khi tham gia và đầu tư hàng triệu USD, Musk cảm thấy bị phản bội vì "Altman nói sẽ đảm bảo cấu trúc phi lợi nhuận giúp tạo sự trung lập, tập trung vào an toàn và tính mở vì lợi ích của nhân loại, không phải giá trị cổ đông. Nhưng hóa ra, đây chỉ là từ thiện suông".

Musk sau đó rút lại đơn kiện, nhưng tiếp tục tái khởi kiện trở lại vào đầu tháng 8.

Trong buổi nói chuyện, Altman không đề cập nhiều đến Musk. Thay vào đó, ông nhắc đến làn sóng AI đang diễn ra và đánh giá vai trò của nó không thua kém phát triển của thiết bị di động, sự ra đời của internet và cuộc cách mạng bán dẫn.

"Với mỗi cuộc cách mạng công nghệ lớn liên tiếp, mọi người có thể làm được nhiều hơn trước đây", người đứng đầu OpenAI nói.

Theo Altman, AI đang phát triển "nhanh hơn nhiều so với những gì mọi người đang đánh giá hiện nay", thậm chí không ít người cho rằng công nghệ này đang bị xem nhẹ, gồm cả những người sáng lập các công ty trị giá hàng tỷ USD. "Hãy đặt cược vào xu hướng công nghệ này", Altman cho biết. "Chúng ta chưa đến gần điểm bão hòa".

Tuy nhiên, Altman cho rằng dù AI có thể mang lại "sự bùng nổ tăng trưởng ngắn hạn", nó không đem đến thành công lập tức cho các startup. "Bạn vẫn phải xây dựng thứ gì đó có giá trị lâu dài", ông nói.

Trong tương lai, Altman dự đoán "đã thấy trước" một thế giới mà một công ty kiếm được hàng tỷ USD nhưng có ít hơn 100 nhân viên. Về siêu trí tuệ nhân tạo AGI, ông cũng cho rằng việc công nghệ này xuất hiện là "không còn xa".

Bảo Lâm