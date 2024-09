Elon Musk ví Sam Altman với nhân vật 'Game of Thrones'

Elon Musk cho rằng CEO OpenAI Sam Altman giống với nhân vật có tính cách gian xảo trong phim "Game of Thrones".

"Sam Altman là Little Finger", Musk viết trên X ngày 26/9, ám chỉ lãnh chúa Petyr Baelish, kẻ thao túng điêu luyện trong phim Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) với tính cách tàn nhẫn và xảo quyệt.

Musk đăng thông điệp trên sau khi một tài khoản X khác chia sẻ bốn bức ảnh của Altman cùng cựu giám đốc công nghệ Mira Murati và các nhà đồng sáng lập Greg Brockman và Ilya Sutskever - những người được đánh giá có vai trò quan trọng tại OpenAI nhưng đều đã nghỉ việc. Ở mỗi ảnh, từng người này lần lượt bị loại khỏi khung hình.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk tại một sự kiện ở Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

Ngày 25/9, CTO Murati, "nữ tướng thầm lặng" đứng sau thành công của ChatGPT, cho biết không còn làm việc tại OpenAI sau 6,5 năm gắn bó. Trước đó, Sutskever rời đi vào tháng 5 và thành lập công ty AI mới, còn Brockman quyết định nghỉ phép dài hạn vào tháng 8.

Musk cũng phản hồi một bài đăng khác trên X ngày 26/9, chia sẻ đoạn podcast vào tháng 5, trong đó Altman nói bản thân không cần thêm tiền. "Điều cá nhân tôi không thích là cách Sam thực hiện mọi việc rất xảo quyệt", Musk nhận xét.

Tỷ phú Mỹ cũng đề cập thông tin OpenAI đang chuẩn bị thay đổi cấu trúc doanh nghiệp thành công ty vì lợi nhuận. "Trúng đích", ông viết. Theo Business Insider, ông dường như chế giễu CEO OpenAI vì tuyên bố không cần tiền trước đó.

Elon Musk, Sam Altman và OpenAI chưa đưa ra bình luận.

Musk là một trong những nhà đồng sáng lập của OpenAI năm 2015, hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu phát triển AI an toàn vì lợi ích nhân loại. Hồi tháng 2, Musk đệ đơn đơn kiện OpenAI, nói Altman đã dụ dỗ ông để cùng tạo công ty với lời hứa "sẽ đi theo hướng an toàn và mở so với các gã khổng lồ công nghệ theo đuổi lợi nhuận". Sau khi tham gia và đầu tư hàng triệu USD, Musk cảm thấy bị phản bội vì "Altman nói với tôi sẽ đảm bảo cấu trúc phi lợi nhuận giúp tạo sự trung lập, tập trung vào an toàn và tính mở vì lợi ích của nhân loại, không phải giá trị cổ đông. Nhưng hóa ra, đây chỉ là từ thiện suông".

Bảo Lâm