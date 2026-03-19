Sam Altman bị chế giễu sau khi cảm ơn lập trình viên

CEO OpenAI Sam Altman đăng lời cảm ơn các lập trình viên lên X, nhưng nhanh chóng nhận phản hồi tiêu cực từ cộng đồng này.

"Tôi vô cùng biết ơn những người đã viết từng dòng code cho phần mềm cực kỳ phức tạp. Thật khó nhớ hết công sức họ đã bỏ ra. Cảm ơn các bạn đã giúp chúng ta đạt được thành quả này", Sam Altman viết trên X ngày 17/3.

Thông điệp hiện nhận hơn 5,1 triệu lượt xem và hơn 4.000 bình luận. Tuy nhiên, hầu hết mỉa mai lời chúc của ông chủ ChatGPT vì cho rằng nội dung có ẩn ý rằng nghề lập trình viên giờ giống như điện thoại quay số: lỗi thời và ít cần thiết

Theo TechCrunch, một số người thậm chí tức giận với Altman, khi OpenAI đã tạo ra các sản phẩm AI "góp phần" khiến nhiều nhà phát triển và lập trình viên mất việc. AI cũng trở thành lý do trong hàng loạt đợt sa thải quy mô lớn gần đây.

"Không có gì. Thật tuyệt khi biết phần thưởng của chúng ta là bị tước đoạt công việc", tài khoản Antiscarcity phản hồi lời cảm ơn của Altman.

"Lời điếu văn của Sam dành cho kỹ sư phần mềm", tài khoản TikTokInvestors nhận xét.

"Những lúc thế này tôi mới nhận ra theo dõi tài khoản nhái Sam Altman còn tốt hơn", một người có tên Kayla Cardillo bình luận.

"Gửi các nhà phát triển, các bạn sẽ mất việc vĩnh viễn và phải làm trong các hầm mỏ than. Nhưng các bạn có thể yên tâm vì Altman rất biết ơn các bạn", tài khoản Nick Greenawalt mỉa mai.

"Câu nói này, tôi có thể diễn đạt lại rằng nó giống như người Maya sẽ nói trước giờ hành quyết", Ackshaey Vir Singh ví von.

Một số thậm chí cho rằng CEO OpenAI "đạo đức giả", không xứng làm lãnh đạo của một công ty hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo.

Sam Altman chưa đưa ra bình luận.

CEO OpenAI Sam Altman. Ảnh: QZ

Altman nhiều lần khẳng định AI đang trở thành "vật tế", tức là lý do cho doanh nghiệp cắt giảm nhân sự và chi phí tiện ích gia tăng. Ông cũng nhắc lại cảnh báo về hiện trạng "AI washing" (tẩy trắng bằng AI), thuật ngữ chỉ việc doanh nghiệp viện cớ tối ưu hóa vận hành bằng trí tuệ nhân tạo để thực hiện các đợt sa thải, trong khi thực tế họ đã có kế hoạch từ trước vì những lý do kinh tế khác.

Tuy vậy, CEO OpenAI thừa nhận thực tế AI đang đe dọa công việc truyền thống và cho rằng AI vượt qua trí thông minh của con người vào năm 2030. Cuối năm ngoái, ông dự đoán "một cuộc điều chỉnh khắc nghiệt sẽ diễn ra, đánh dấu bởi những cuộc tranh luận rất căng thẳng và khó chịu về cách tái định hình xã hội".

Bảo Lâm tổng hợp