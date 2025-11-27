Liverpool thảm bại ở Champions League

AnhLiverpool lần thứ ba liên tiếp thua đậm trên mọi đấu trường, với thất bại 1-4 trước PSV Eindhoven tại Anfield, ở lượt 5 vòng bảng Champions League.

Liverpool vẫn chưa thể thoát khỏi khủng hoảng, dù đối thủ lần này chỉ là PSV. Đội khách bất ngờ mở tỷ số từ sai lầm khó hiểu của đội trưởng Virgil van Dijk, trước khi Dominik Szoboszlai gỡ hòa ngay trong hiệp một. Sang hiệp hai, đôi tiền đạo người Hà Lan, Guus Til và Couhaib Driouech lần lượt ghi bàn giúp PSV lần đầu thắng trên sân Anfield.

Cầu thủ Liverpool thẫn thờ sau khi Guus Til (trái) nâng tỷ số lên 2-1 cho PSV trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh tối 26/11/2025. Ảnh: PA

Cũng như thảm bại 0-3 của Liverpool trước Nottingham Forest hôm 22/11, nhiều khán giả Anfield một lần nữa kéo nhau bỏ về khi trận đấu với PSV vẫn chưa sang tới phút 90. Đó có lẽ là quyết định đúng bởi chủ nhà còn thủng lưới thêm một bàn ở phút bù hiệp hai. Đoàn quân Arne Slot tiếp tục thể hiện thất vọng dù có lực lượng gần như tốt nhất.

Hoàng An