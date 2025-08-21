Salah chọn Arsenal là ứng viên số một

Tiền đạo Mohamed Salah nhận định Arsenal là đội có cơ hội lớn nhất để đăng quang Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.

Trong buổi lễ trao giải của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) ở Manchester hôm 19/8, khi được một streamer là CĐV của Arsenal hỏi về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, Salah không nhắc đến CLB chủ quản Liverpool.

Mohamed Salah (phải) ghi bàn gỡ hòa trong trận Liverpool hòa Arsenal 2-2 trên sân Emirates, London, Anh ngày 27/10/2024. Ảnh: Reuters

Thay vào đó, tiền đạo người Ai Cập khen ngợi đối thủ: "Tôi nghĩ Arsenal có một tập thể tuyệt vời mùa này. Các bạn có cơ hội rất lớn. Tôi cho rằng Arsenal là ứng viên số một lúc này, bởi các cầu thủ đã gắn bó cùng nhau suốt 5 năm".

Cầu thủ 33 tuổi nói thêm với nụ cười: "Tôi không thể chúc các bạn may mắn, nhưng hy vọng chúng tôi lại vô địch".

Arsenal là Á quân cả ba mùa gần nhất tại Ngoại hạng Anh, khi về sau Man City mùa 2022-2023, 2023-2024 và chính Liverpool mùa 2024-2025. Vì thế, "Pháo thủ" mạnh tay trên sàn chuyển nhượng, chi 275 triệu USD để mang về sáu cầu thủ và vừa đạt thỏa thuận tuyển mộ Eberechi Eze từ Crystal Palace.

Cũng tại lễ trao giải này, Salah vượt qua năm ứng viên khác, gồm Alexis Mac Allister (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Bruno Fernandes (Man Utd), Declan Rice (Arsenal), Alexander Isak (Newcastle), để thắng giải Cầu thủ hay nhất năm của PFA.

Salah lập kỷ lục ba lần đoạt giải, sau các năm 2018 và 2022, vượt qua thành tích hai lần của Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Gareth Bale, Kevin De Bruyne, Alan Shearer và Mark Hughes. "Tôi đến từ Ai Cập, nỗ lực vươn tới đỉnh cao và hôm nay làm nên lịch sử. Điều đó khiến tôi vô cùng tự hào", Salah phát biểu khi nhận giải.

Mohamed Salah lần thứ ba được bầu là Cầu thủ hay nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh PFA. Ảnh: Liverpool FC

Mùa 2024-2025, Salah ghi 29 bàn, góp công lớn giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh sớm bốn vòng. Pha lập công trong trận mở màn mùa giải mới vào lưới Bournemouth giúp anh đạt mốc 187 bàn tại Ngoại hạng Anh, cân bằng thành tích của Andy Cole ở vị trí thứ tư trong danh sách ghi bàn mọi thời đại tại giải.

Liverpool đang trải qua mùa hè biến động. CLB vẫn để tang sau cái chết thương tâm của tiền đạo Diogo Jota trong vụ tai nạn xe hơi. Đội chia tay Darwin Nunez, Luis Diaz, Trent Alexander-Arnold, Caoimhin Kelleher, Jarell Quansah và chi hơn 400 triệu USD - mạnh tay nhất Ngoại hạng Anh - để mang về 5 tân binh.

Vì thế, Salah thận trọng khi được hỏi về cơ hội bảo vệ ngôi vương của Liverpool. "Rất khó nói là mạnh hơn hay yếu hơn", anh cho biết. "Chúng tôi có những tài năng mới, nhưng cũng chia tay vài cầu thủ quan trọng. Liverpool luôn là CLB đặc biệt, với áp lực lớn từ truyền thông và kỳ vọng. Tôi và các cầu thủ kỳ cựu như Virgil van Dijk sẽ giúp các tân binh thích nghi".

Hồng Duy tổng hợp