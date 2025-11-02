Salah cân bằng thành tích của Rooney

AnhMở tỷ số trong trận thắng Aston Villa 2-0 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, Mohamed Salah cán mốc 250 bàn cho Liverpool và cân bằng một thành tích của Wayne Rooney.

Phút 39, tận dụng đường chuyền hỏng của thủ môn Emiliano Martinez, Salah dứt điểm vào lưới trống mở tỷ số cho Liverpool. Tiền đạo người Ai Cập trở thành cầu thủ Liverpool thứ ba chạm mốc 250 bàn trên mọi đấu trường, sau hai huyền thoại Ian Rush (346) và Roger Hunt (285).

Salah còn cân bằng thành tích của Rooney về số lần góp công vào bàn thắng cho một CLB tại Ngoại hạng Anh. Cụ thể, anh ghi dấu giày vào 276 bàn của Liverpool tại giải (188 bàn, 88 kiến tạo), bằng những gì Rooney từng đạt được ở Man Utd (183 bàn, 93 kiến tạo).

Mohamed Salah mừng bàn mở tỷ số trong trận Liverpool thắng Aston Villa 2-0 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Merseyside, Anh ngày 1/11/2025. Ảnh: Liverpool FC

Tính cả thời gian khoác áo Chelsea, Salah ghi dấu vào 279 bàn ở Ngoại hạng Anh, với 190 bàn và 89 kiến tạo. Anh nhờ đó san bằng thành tích của Frank Lampard (177 bàn, 102 kiến tạo), chỉ xếp sau Rooney (208 bàn, 103 kiến tạo) và Alan Shearer (260 bàn, 64 kiến tạo).

"Thật tuyệt khi ghi bàn cho CLB lớn như Liverpool, điều mà tôi không bao giờ coi nhẹ. Tôi rất tự hào và hạnh phúc với cột mốc này", Salah chia sẻ với TNT Sports.

Dù vậy, tiền đạo 33 tuổi thừa nhận không hài lòng với phong độ cá nhân - mới có bốn bàn và hai kiến tạo qua chín trận Ngoại hạng Anh mùa này. "Đây là một mùa rất khó khăn vì chúng tôi có nhiều tân binh cần thời gian thích nghi, trong khi mất đi vài cầu thủ quan trọng", Salah bày tỏ. "Nhưng tôi tin rằng chỉ cần thêm thời gian, đội sẽ trở lại mạnh mẽ".

HLV Arne Slot ăn mừng sau trận thắng Aston Villa. Ảnh: Reuters

HLV Arne Slot ca ngợi thành tích của Salah là điều hiếm có trong bóng đá hiện đại. Ông cho rằng học trò không chỉ ghi bàn, mà còn làm tốt ở các khâu giữ bóng, phối hợp, thậm chí hỗ trợ phòng ngự. "Điều tôi thích nhất là cách Salah lùi sâu giúp Van Dijk khi đội cần. Với cậu ấy, ghi bàn là điều bình thường, nhưng đạt mốc 250 thì thật đặc biệt", ông nói.

Pha lập công của Salah giúp Liverpool mở ra chiến thắng và ngắt mạch bốn trận thua tại Ngoại hạng Anh. Slot cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì tiếp tục ủng hộ đội bóng giữa chuỗi trận khó khăn. "Tôi hạnh phúc vì sự cổ vũ từ khán đài, đặc biệt là khi tỉ số vẫn là 0-0", ông bày tỏ. "Sau sáu thất bại trong bảy trận, sự ủng hộ đó rất quý giá. Chúng tôi may mắn với bàn mở tỉ số và bàn thứ hai chạm người đổi hướng, nhưng đó là thứ chúng tôi thiếu trong vài tuần qua".

Trong khi đó, HLV Unai Emery thừa nhận sai lầm của thủ môn Martinez là bước ngoặt, nhưng vẫn bảo vệ triết lý triển khai bóng từ tuyến dưới. "Đó là lỗi lớn, nhưng trách nhiệm thuộc về tôi", HLV người Tây Ban Nha nói. "Chúng tôi muốn kiểm soát và xây dựng lối chơi từ sân nhà, nhưng phải học cách tránh những sai lầm như hôm nay. Đó là một phần trong quá trình phát triển của đội".

Hồng Duy (theo Premier League, The Guardian)