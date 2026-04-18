Sai lầm xả sạch dầu gội quá nhanh gây gàu dai dẳng

Thói quen xả nước ngay sau khi tạo bọt thay vì đợi 3-5 phút khiến các hoạt chất không kịp thẩm thấu, làm tình trạng bong tróc, ngứa ngáy kéo dài.

TS.BS Phạm Thị Uyển Nhi, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Trưởng đơn vị Thử nghiệm lâm sàng, Bệnh viện Da liễu TP HCM, tại hội thảo khoa học ngày 17/4, cho biết mỗi năm bệnh viện ghi nhận hơn 27.000 ca khám viêm da đầu. Ước tính khoảng 50% dân số từng bị gàu ở một thời điểm trong đời, cho thấy đây là tình trạng rất phổ biến.

Gàu là thể nhẹ nhất của viêm da tiết bã ở da đầu, thường biểu hiện bằng vảy trắng mịn và ngứa nhẹ. Nguyên nhân chủ yếu gồm nấm Malassezia phát triển quá mức, da đầu tiết nhiều dầu và hàng rào bảo vệ da bị suy yếu. Dù không lây, gàu vẫn ảnh hưởng đến sinh hoạt và tâm lý. Nếu kéo dài, tình trạng có thể nặng lên với đỏ da, viêm, rỉ dịch và thậm chí rụng tóc.

Theo BS.CK2 Nguyễn Vũ Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu TP HCM, khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam khiến da đầu dễ tiết mồ hôi và dầu, tạo điều kiện cho vi nấm phát triển, gây viêm và bong vảy. Nhiều người dùng dầu gội trị gàu 4-6 tuần nhưng không hiệu quả do gội sai cách, thường tạo bọt rồi xả ngay thay vì massage da đầu và giữ 3-5 phút trước khi xả để hoạt chất kịp thẩm thấu.

Trong giai đoạn có triệu chứng, nên dùng dầu gội trị gàu 2-3 lần mỗi tuần, sau đó duy trì mỗi tuần một lần khi tình trạng đã cải thiện. Đồng thời cần xả sạch để tránh tồn dư gây kích ứng và có thể luân phiên hoạt chất trị gàu sau vài tháng để tăng hiệu quả.

Theo ThS.DS Phạm Nguyễn Ngọc Nhân, Giám đốc Công ty TNHH Herbal Well, điều trị gàu không chỉ diệt nấm mà còn cần phục hồi da đầu, cân bằng hệ vi sinh và phục hồi lớp bảo vệ tự nhiên của da đầu để hạn chế tái phát. Vì vậy, các sản phẩm hiện nay thường kết hợp nhiều nhóm hoạt chất như kháng nấm, tiêu sừng, phục hồi da.

Chuyên gia cũng khuyến cáo thận trọng với dầu gội chứa Silicone và Sulfate. Silicone mang lại cảm giác mượt mà tức thì ban đầu nhưng có thể gây bít tắc lâu dài, còn Sulfate dễ làm mất lớp dầu tự nhiên, khiến da đầu khô và kích ứng.

Tại hội thảo, Bệnh viện Da liễu TP HCM công bố nghiên cứu so sánh sản phẩm nội địa với sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế, cho thấy hiệu quả giảm gàu và độ an toàn sản phẩm Việt đạt mức cao. Theo tiến sĩ Nhi, các nghiên cứu thực hiện tại Việt Nam có giá trị lớn, giúp phản ánh đúng đặc điểm người dùng, hỗ trợ xây dựng phác đồ phù hợp.

Đối với những trường hợp gàu từ trung bình đến nặng hoặc có biểu hiện nhiễm trùng, chảy dịch, người bệnh không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được thăm khám và kê toa thuốc uống, dung dịch bôi đặc trị phù hợp.

Lê Phương