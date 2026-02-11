Sai lầm trong chế độ ăn khiến người đàn ông chăm thể dục suy thận

Duy trì lối sống năng động và chế độ ăn giàu đạm để tăng cơ, người đàn ông 45 tuổi ở Đài Loan bất ngờ suy thận nghiêm trọng do áp lực chuyển hóa lớn cùng bệnh lý nền bị bỏ sót.

Bác sĩ Chen Chun-yu, chuyên khoa thận, chia sẻ ca bệnh trong chương trình "Doctors Are Hot" của kênh EBC, hôm 10/2. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát bệnh lý nền và chế độ ăn uống cân bằng để bảo vệ sức khỏe thận.

Bệnh nhân có chế độ sinh hoạt điều độ và thường xuyên vận động. Anh sốc khi nhận kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ tại công ty cho thấy chỉ số mức lọc cầu thận (GFR) chỉ đạt 50 điểm, thấp hơn nhiều so với mức chuẩn 90 điểm ở những người cùng độ tuổi, trang web của kênh EBC dẫn.

Ảnh minh họa: EBC

Bác sĩ Chen cho biết cơ thể con người có khoảng 2 triệu đơn vị thận (nephron) và chúng không có khả năng tái tạo. Bên cạnh quá trình lão hóa tự nhiên, các yếu tố như tiểu đường, cao huyết áp, độc tố môi trường và lạm dụng thuốc giảm đau kéo dài sẽ đẩy nhanh quá trình tiêu hủy cầu thận. Khi số lượng cầu thận còn lại quá thấp, cơ thể không thể đào thải độc tố hiệu quả, dẫn đến hội chứng ure huyết cao và cuối cùng buộc phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống.

Qua kiểm tra chuyên sâu, bác sĩ phát hiện anh bị cao huyết áp di truyền nhưng không hay biết. Tình trạng huyết áp cao kéo dài gây áp lực cực lớn lên các mạch máu thận, khiến cầu thận phải hoạt động quá tải liên tục, từ đó đẩy nhanh quá trình tổn thương. Bác sĩ Chen khẳng định kiểm soát tốt các bệnh mạn tính là "hàng rào" phòng thủ đầu tiên để bảo vệ thận.

Ngoài vấn đề huyết áp, thói quen ăn uống trực tiếp gây tổn thương thận. Để tăng cường cơ bắp, anh tiêu thụ một lượng lớn thịt nhằm bổ sung protein trong thời gian dài, đồng thời cắt giảm tối đa rau củ, trái cây và tinh bột. Sự mất cân bằng dinh dưỡng nghiêm trọng này khiến lượng protein dư thừa tạo ra gánh nặng chuyển hóa khổng lồ cho thận. Cầu thận phải làm việc gấp đôi công suất bình thường. Kết hợp với tác động tiêu cực từ huyết áp cao, tốc độ suy giảm chức năng thận của bệnh nhân đã vượt xa mức lão hóa tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận điều trị, anh bắt đầu kiểm soát huyết áp đều đặn và điều chỉnh thực đơn. Anh bổ sung trở lại lượng tinh bột, rau xanh và trái cây phù hợp để giảm tải áp lực đạm cho thận. Sau 3 tháng theo dõi, chỉ số mức lọc cầu thận đã hồi phục lên mức 60 điểm. Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý đây không phải là sự "tái tạo" cầu thận mà là do các đơn vị thận còn lại giảm bớt gánh nặng và hoạt động hiệu quả hơn. Những đơn vị thận đã mất đi vĩnh viễn không thể khôi phục.

Bác sĩ Chen khuyến cáo vẻ ngoài khỏe khoắn không đồng nghĩa với việc hệ thống thận vẫn ổn định. Để bảo vệ thận, điều quan trọng nhất là kiểm soát tốt các bệnh mạn tính và tránh chế độ ăn kiêng cực đoan. Việc tập thể dục và nạp protein không xấu nhưng cần thực hiện ở mức độ phù hợp với thể trạng và phải theo dõi các chỉ số chức năng thận định kỳ để tránh những hệ lụy đáng tiếc.

Bình Minh (Theo EBC)