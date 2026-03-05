Sai lầm khiến món nấu bằng nồi chiên mất giòn

Học theo mạng xã hội, nhiều người lót giấy nến sai vị trí khiến nồi chiên không dầu bị cản luồng khí nóng, thức ăn kém giòn và dễ gây cháy.

Theo ông Martin Senders, chuyên gia nghiên cứu thiết bị gia dụng của hãng Philips (Hà Lan), trào lưu lót giấy bạc hoặc giấy nến bên dưới vỉ chiên (phần đáy nồi) để đỡ phải rửa dọn đang lan truyền trên mạng xã hội là một sai lầm nghiêm trọng. "Việc lót giấy sai chỗ làm giảm chất lượng món ăn. Người dùng không nên mù quáng làm theo các mẹo này", ông nhấn mạnh.

Nguyên lý hoạt động của nồi chiên không dầu là dùng luồng khí nóng luân chuyển tốc độ cao (Rapid Air). Cấu tạo của lồng nồi vốn có một khoảng trống giữa vỉ đặt thức ăn và đáy nồi để khí nóng dễ dàng cuộn ngược từ dưới lên, tiếp cận mọi bề mặt thực phẩm.

Khi bạn lót giấy kín ở dưới đáy nồi, luồng khí này bị chặn lại. Hậu quả là thực phẩm chỉ chín phần bề mặt trên, phần dưới bị ỉu, hấp hơi và không thể đạt độ vàng giòn như mong muốn.

Đặt giấy lót trực tiếp lên mặt khay chiên giúp thực phẩm giòn lâu hơn. Ảnh minh họa: Dailyrecord

Chuyên gia khuyên người dùng nếu muốn chống dính, hãy đặt giấy lót trực tiếp lên trên bề mặt vỉ chiên, ngay dưới lớp thức ăn. Tốt nhất nên chọn loại giấy nến đục lỗ chuyên dụng để không khí vẫn có thể xuyên qua.

Bên cạnh vị trí, việc cố định giấy lót cũng đặc biệt quan trọng để phòng chống cháy nổ. Các vật liệu nhẹ như giấy nến rất dễ bị luồng gió mạnh trong nồi cuốn bay lên, chạm vào mâm nhiệt (thanh mayso) đỏ rực ở phía trên. Do đó, người dùng bắt buộc phải đặt đủ lượng thực phẩm nặng lên trên để đè chặt lớp lót. Tuyệt đối không bật nồi chạy không tải khi bên trong chỉ có giấy nến.

Để tối ưu hiệu quả và an toàn, chuyên gia gợi ý sử dụng các loại khay hoặc miếng lót bằng silicone chuyên dụng đục lỗ. Phụ kiện này vừa chịu nhiệt tốt, đủ độ nặng để không bị gió hút lên thanh nhiệt, vừa giúp khí nóng tỏa đều và khâu vệ sinh sau khi nấu vẫn rất nhàn nhã.

Việc vệ sinh thiết bị định kỳ, đặc biệt là khu vực mâm nhiệt phía trên, cũng là yếu tố then chốt giúp duy trì hiệu suất tỏa nhiệt, giúp món ăn luôn giòn ngon.

Minh Phương (Theo Mirror)