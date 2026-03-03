Nhiều người thường bỏ quên mâm nhiệt khi vệ sinh nồi chiên không dầu, vô tình tạo ổ vi khuẩn, nấm mốc và tăng nguy cơ hỏa hoạn.

Nghiên cứu của hãng cung cấp thực phẩm HelloFresh (Đức) cho thấy 47% người dùng không vệ sinh nồi chiên không dầu đúng cách sau mỗi lần sử dụng. Sai lầm phổ biến nhất là chỉ rửa sạch khay chứa thức ăn mà hoàn toàn phớt lờ mâm nhiệt (dây mayso) – bộ phận cung cấp nhiệt chính của nồi.

Hầu như các gia đình không có thói quen vệ sinh dây mayso của nồi chiên không dầu, khiến bộ phận này thành ổ tích vi khuẩn. Ảnh: Tom Guide

Trở thành ổ vi khuẩn và nấm mốc

Nhiều người lầm tưởng nhiệt độ cao sẽ tiêu diệt mọi mầm bệnh. Tuy nhiên, bà Mimi Morley, chuyên gia của HelloFresh cảnh báo, vi khuẩn như Salmonella hay E. coli vẫn có cơ hội lây nhiễm chéo. Chúng sinh sôi mạnh ở các khe rãnh bám mỡ bẩn không đạt đủ mức nhiệt diệt khuẩn, hoặc lây lan ra thực phẩm mới khi nồi đang tắt.

Bên cạnh đó, do sử dụng quạt thổi hơi nóng tốc độ cao, dầu mỡ và vụn thức ăn thường bị bắn ngược lên bám chặt vào mâm nhiệt. Nếu không làm sạch, trong môi trường ẩm và kín đáo sau khi nấu, đây sẽ là mảnh đất lý tưởng cho nấm mốc phát triển. Người dùng hít phải nấm mốc này có thể bị dị ứng, phát ban, thậm chí gặp vấn đề hô hấp nghiêm trọng nếu có tiền sử hen suyễn.

Nguy cơ cháy nổ và hỏng vị món ăn

Không vệ sinh mâm nhiệt còn là rủi ro an toàn. Lớp dầu mỡ và vụn thức ăn tích tụ lâu ngày, khi bị nung nóng liên tục ở nhiệt độ cao sẽ bị carbon hóa. Điều này không chỉ tạo ra khói khét ám vào thức ăn làm mất hương vị, mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát hỏa.

Ngoài ra, lớp cặn bẩn dày đặc cản trở sự lưu thông của luồng khí nóng, khiến thiết bị phải tốn nhiều thời gian và điện năng hơn để làm chín thực phẩm, làm mất đi độ giòn ngon đặc trưng.

Hiểm họa khi quên vệ sinh mâm nhiệt của nồi chiên không dầu Hướng dẫn cách vệ sinh nồi chiên không dầu đúng cách, an toàn. Video: Kitchen Helpers

Cách vệ sinh mâm nhiệt an toàn

Để làm sạch bộ phận này mà không gây chập điện hay hỏng hóc, các chuyên gia gợi ý những bước sau:

Rút điện và để nguội: Đảm bảo nồi đã ngắt điện hoàn toàn và bộ phận tản nhiệt không còn nóng. Bạn nên lật ngược nồi chiên lại để dễ dàng quan sát và thao tác khu vực mâm nhiệt.

Xử lý cặn bẩn: Dùng bàn chải đánh răng lông mềm nhẹ nhàng phủi bỏ các vụn thức ăn cháy khét. Tuyệt đối không dùng bùi nhùi thép gây xước lớp bảo vệ.

Dùng chất tẩy rửa tự nhiên: Dùng khăn mềm thấm hỗn hợp baking soda pha nước nóng, hoặc nước cốt chanh để lau sạch lớp dầu mỡ cứng đầu. Tránh xịt trực tiếp dung dịch tẩy rửa mạnh vào khu vực có linh kiện điện tử.

Làm khô hoàn toàn: Dùng khăn ẩm lau sạch lại toàn bộ. Phải để tất cả bộ phận khô ráo hoàn toàn trước khi sử dụng tiếp nhằm tránh chập điện.

Việc vệ sinh mâm nhiệt nên được thực hiện định kỳ ít nhất mỗi tháng một lần, hoặc ngay sau khi chế biến các món nhiều dầu mỡ.

Bảo Nhiên (Theo Tom's Guide, Liverpool Echo)