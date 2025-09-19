Thừa ẩm, tưới không đúng cách hay chọn sai loại chậu là nguyên nhân khiến cây cảnh héo úa, thối rễ dù được chăm sóc kỹ vào mùa mưa.

Thấy trời mưa kéo dài, nhiều người nghĩ cây không cần tưới nước nữa, một số vẫn duy trì lịch tưới như cũ, thậm chí còn để cây mặc mưa gió ngoài ban công. Chỉ sau vài tuần, cây bắt đầu vàng lá, thối rễ và chết dần không rõ lý do.

Dưới đây là những sai lầm khi chăm cây mùa mưa.

Cây đậu bắp bị úng nước mùa mưa có thể gây ra một số vấn đề như thối rễ, vàng lá và làm chậm sự phát triển của cây. Ảnh: Bích Phương

Tưới nước quá tay khiến cây úng rễ: Nhiều người duy trì lịch tưới mùa nắng vào mùa mưa, trong khi độ ẩm không khí cao và nước ít bay hơi khiến đất luôn ẩm ướt. Tình trạng này làm rễ bí, thiếu oxy và tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển. Tưới khi trời ẩm, nhất là vào sáng sớm, khiến lá và thân cây lâu khô, dễ phát sinh nấm mốc. Những cây có lá to và rậm như trầu bà, lan ý, dương xỉ thường giữ ẩm lâu trên lá, làm thân gần gốc dễ úng.

Chậu không thoát nước gây thối rễ: Chậu không lỗ thoát nước hoặc đặt trực tiếp chậu vào khay đựng nước làm rễ cây ngập nước kéo dài. Rễ bị thiếu oxy, thối mềm, đổi màu và mất khả năng hút chất dinh dưỡng. Nước đọng lâu ngày ở đáy chậu còn tạo điều kiện cho muỗi, nấm, vi khuẩn phát triển.

Cây ngoài ban công dễ hư hại vì mưa lớn: Cây đặt tại ban công, logia nếu không có mái che dễ bị ngập úng trong các đợt mưa kéo dài. Nước mưa làm trôi dinh dưỡng, lá bị dập do gió, cây yếu dần. Những cây nhạy cảm như sen đá, xương rồng, lan hồ điệp có thể chết nếu không được di chuyển vào nơi khô ráo.

Khu vực trồng cây có cả trong nhà và ngoài trời thì nên di chuyển bớt những cây ở ngoài vào trong khi mùa mưa đến.

Dấu hiệu khi cây bị ngập úng gồm lá vàng, rũ lá, rễ thối đen, đất có mùi hôi hoặc nấm trắng. Khi phát hiện, cần ngưng tưới, đưa cây ra nơi khô thoáng, nhổ kiểm tra và cắt bỏ rễ thối. Trồng lại cây với đất tơi xốp, thêm vật liệu thoát nước như xơ dừa, đá perlite, dùng chậu có lỗ thoát và rải sỏi dưới đáy. Trường hợp nấm lan rộng, có thể phun nước vôi trong hoặc thuốc diệt nấm.

Để tránh úng thối mùa mưa, bạn cần giảm tần suất tưới, chỉ tưới khi đất khô. Tưới vào sáng sớm khi độ ẩm thấp hơn. Di chuyển cây vào khu vực có mái che nếu mưa dài ngày. Tận dụng ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ, hành lang thông thoáng. Có thể làm mái che hoặc dùng dù di động để che mưa.

Chăm cây đúng phương pháp giúp cây phát triển, không chỉ làm đẹp không gian mà còn góp phần cải thiện không khí trong nhà. Tuy nhiên, nếu không điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp với điều kiện thời tiết, nhất là trong mùa mưa ẩm, thì cây cũng có thể héo úa. Hiểu đặc tính từng loại cây, quan sát kĩ thay đổi của chúng và điều chỉnh kịp thời sẽ giúp bạn duy trì một không gian sống xanh, khỏe mạnh suốt cả mùa mưa.

Bích Phương