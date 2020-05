'Sài Gòn thiếu công viên vì giá đất quá cao'

Nếu muốn tìm một miếng đất để làm công viên tại Sài gòn thì sẽ phải đền bù cực lớn.

Quy hoạch 11.400 ha công viên với chỉ tiêu 7 m2/người, nhưng hiện thành phố mới đạt hơn 500 ha - tức 0,55 m2 mỗi người dân, chỉ bằng 1/16 Singapore. Công viên tại Sài Gòn thiếu trầm trọng.

Độc giả DykNguyen bình luận: Vấn đề nghiêm trọng như vậy nhưng lại chẳng thấy ai quan tâm, tôi sống ở Nga gần 10 năm, cứ ra đường là có công viên, có rừng cây bạt ngàn, có chỗ để đi dạo, picnic, thư giãn. Sống ở thủ đô Moscow mà không khí trong lành sạch sẽ chẳng khác gì ở quê.

Tôi đi được khoảng 20 nước trên thế giới và hầu như nước nào tôi đến cũng đều có rất nhiều mảng xanh. Nay chúng ta so với Singapore một quốc đảo nhỏ bé chật chội, không có đất mà tỷ lệ cây xanh trên đầu người của ta chỉ bằng 1/16 họ thì quá khủng khiếp.

Nhiều độc giả cho rằng giá đất bị đẩy lên quá cao khiến việc đền bù, quy hoạch đất làm công viên ở trung tâm TP HCM là bất khả thi:

Vấn đề khó nhất hiện nay chính là giá đất được đẩy lên quá cao. Giả sử tìm được mảnh đất mà phải đền bù để làm công viên có quy mô như công viên Hoàng Văn Thụ, tầm 10ha, giá đất khoảng 150 triệu/ m2 tầm 6500 USD. Thì tiền đền bù khoảng 10000x6500x10 = 650 triệu đô.

Thực tế thì nhiều quận giá đất đã lên hơn 150 triệu/m2 rất nhiều. Vậy cho nên, với giá tiền đó quá khó để làm thêm công viên. Giải pháp là kiềm chế được giá đất, chống đầu cơ đẩy giá hoặc phải làm công viên ở nơi xa thôi.

Đầu tư đất lợi nhuận cao khủng khiếp, chỗ nào tầm nhìn đẹp, vị trí tốt thì chỗ đó được đầu tư để mọc ra nhà chung cư, nhà phố.... Thì đất đâu ra mà làm công viên nữa.

Các quận khác không quy hoạch ngay từ đầu giờ đòi làm công viên gần như là bất khả thi. Tâm lý sở hữu nhà đất của người Việt quá nặng. Đứng trên một cao ốc bất kỳ ở đường Nguyễn Văn Trỗi nhìn về phía nam thành phố sẽ thấy một khoảng mênh mông toàn những căn nhà ống thấp thấp.

Tôi sống ở TP HCM, mức độ bê tông hóa quá cao, thiếu bãi cỏ, cây xanh, hồ nước cảnh. Dẫn đến vấn đề về chất lượng không khí, thiếu nơi tập thể dục cho dân, ngập khi mưa to do nước không có nơi thoát (không ngấm xuống đất do bê tông hóa cũng không có hồ chứa điều hòa).

Tôi thấy vùng Vĩnh Lộc A (Bình Chánh) cứ quy hoạch công viên mà không làm, để dân xây tự phát, trái phép thì sau này sửa rất khó.

Độc giả saigon84 đề xuất nên quy hoạch công viên ở vùng ven:

Công viên 23/9 đã cải tạo qua nhiều lần rồi và hiện nay cũng đã rất đẹp rồi, nó chỉ nhếch nhác ở chỗ hàng rong, hàng quán chiếm chỗ thôi. Ngân sách thành phố nên phân bổ xây thêm mảng xanh ở những khu vực quận huyện khác và những chỗ xuống cấp, ô nhiễm hơn công viên 23/9 nhiều thì không cải tạo. Cứ dồn tiền vào làm khu vực trung tâm là rất lãng phí và chưa cần thiết

