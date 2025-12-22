Sài Gòn, Hà Nội hơn 100 năm trước qua tranh sơn dầu

Nét cổ kính của Hà Nội xưa.



Họa sĩ quê Bình Định (cũ), học hội họa từ thời mẫu giáo. Anh bắt đầu với việc vẽ trên nền, tường bằng phấn và than củi, sau đó được cha cho theo thầy để học chuyên nghiệp hơn.

Năm 1997, Lê Sâm vào TP HCM, xin làm ở một phòng tranh trên đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1 (cũ). Từ đây, anh học hỏi kỹ thuật ở thầy, đồng nghiệp, thử nghiệm với nhiều trường phái. Năm 2020, anh về Cam Ranh, Khánh Hòa mở phòng tranh, tập trung sáng tác. Gần đây, anh gây chú ý với loạt tranh đề tài tĩnh vật với phong cách cực thực.