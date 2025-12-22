Sài Gòn, Hà Nội hơn 100 năm trước qua tranh sơn dầu

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20 tấp nập các phương tiện giao thông. Họa sĩ Lê Sâm (53 tuổi) vẽ từ ảnh đen trắng với chất liệu sơn dầu trên vải canvas. Anh cho biết theo đuổi đề tài về cuộc sống xưa từ năm 2018. Một số bức được chia sẻ trên các trang cộng đồng yêu hội họa, nhận nhiều lời khen từ khán giả về độ sống động, màu sắc hoài cổ.
Không gian trước nhà hát thành phố. Công trình được xây theo lối "flamboyant" (phong cách kiến trúc với họa tiết trang trí mảnh và mềm mại như ngọn lửa), khánh thành vào năm 1900.
Khu vực công viên trước nhà hát, nay là giao lộ đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ. Họa sĩ nói trung bình mỗi bức anh mất khoảng 40 giờ để vẽ vì chú trọng ở các chi tiết.
Con đường nhộn nhịp trước Tòa thị chính, nay trở thành phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thời Pháp thuộc, tòa nhà có tên Hôtel de ville trong tiếng Pháp, hay Dinh Xã Tây trong tiếng Việt.
Quai de Belgique (góc đường Adran) năm 1921, nay là đường Hồ Tùng Mậu, trung tâm TP HCM.
Khi vẽ tranh phong cảnh, họa sĩ vẫn tập trung vào những tiểu tiết như xe cộ, dáng người.
Người đi lại trên bến Bạch Đằng đầu thế kỷ 20. Bấy giờ, phương tiện chủ yếu là xe tay (còn gọi là xe kéo), khắp Sài Gòn có khoảng 400 chiếc.
Ngoài Sài Gòn, họa sĩ còn vẽ nhiều bức về Hà Nội, như cảnh phố Nhà Thờ những năm đầu thế kỷ 20.
Một phần bức tranh vẽ cảnh tàu điện xưa, khổ rộng 80 x 280 cm.
Công trình ở góc phố Tràng Tiền, nay là Tràng Tiền Plaza.
Cảnh quan chợ Đồng Xuân, Hà Nội giữa thế kỷ 20.
Nét cổ kính của Hà Nội xưa.
Họa sĩ quê Bình Định (cũ), học hội họa từ thời mẫu giáo. Anh bắt đầu với việc vẽ trên nền, tường bằng phấn và than củi, sau đó được cha cho theo thầy để học chuyên nghiệp hơn.
Năm 1997, Lê Sâm vào TP HCM, xin làm ở một phòng tranh trên đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1 (cũ). Từ đây, anh học hỏi kỹ thuật ở thầy, đồng nghiệp, thử nghiệm với nhiều trường phái. Năm 2020, anh về Cam Ranh, Khánh Hòa mở phòng tranh, tập trung sáng tác. Gần đây, anh gây chú ý với loạt tranh đề tài tĩnh vật với phong cách cực thực.
Mai Nhật
Ảnh: Nhân vật cung cấp