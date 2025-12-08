Họa sĩ vẽ trái thanh long, mãng cầu như ảnh chụp

Hôm 5/12, bức tranh sơn dầu vẽ trái thanh long được chia sẻ trên một số trang cộng đồng, thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích. Nhiều khán giả khen tác phẩm đạt độ chân thực cao, từ chi tiết vỏ trái đến bao nylon. Tác giả tranh là họa sĩ Lê Sâm, 53 tuổi, quê Bình Định (cũ), hiện sống và làm việc tại Cam Ranh, Khánh Hòa.
Một tác phẩm của Lê Sâm vẽ trái mãng cầu theo phong cách cực thực.
"Hyperrealism" trong hội họa, điêu khắc là sáng tạo nghệ thuật mô phỏng chủ thể với độ chân thật cực cao, như bức ảnh có độ phân giải lớn nhưng đồng thời có sự phức tạp về chủ đề, cách thể hiện, cảm xúc. Tác phẩm theo trường phái này còn miêu tả những điều mắt thường không quan sát được. Trào lưu ra đời khoảng những năm đầu thập niên 1970, phát triển mạnh những năm 2000. Nhiều tranh cực thực có giá hàng chục triệu USD, như của họa sĩ Lãnh Quân (Trung Quốc).
Tĩnh vật là đề tài yêu thích của họa sĩ. Lê Sâm nói học hội họa từ thời mẫu giáo, bắt đầu với việc vẽ trên nền, tường bằng phấn và than củi. Hè lớp ba, anh được cha cho theo thầy, bước vào quá trình học chuyên nghiệp, từ cách dùng que ngắm, phác thảo đến kỹ thuật vẽ tĩnh vật, ngoại cảnh. Lúc nhỏ, anh từng thi vẽ ở tỉnh và đoạt giải khuyến khích.
Lớn hơn, anh vẽ tranh theo nội dung bài giảng cho chị gái giáo viên và một số thầy cô khác. Học hết lớp 12, anh ngưng hội họa, chuyển qua công việc nuôi tôm nhưng không thành công. Năm 1997, Lê Sâm vào TP HCM, xin làm ở một phòng tranh trên đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1 (cũ). Từ đây, anh tiếp tục học hỏi kỹ thuật từ thầy, đồng nghiệp cũng như hàng trăm danh họa thế giới, thử nghiệm với nhiều trường phái.
Tác giả vẽ nhiều về hoa, nhất là hoa sen. Năm 2020, anh về Cam Ranh mở phòng tranh, tập trung sáng tác. Theo thời gian, tốc độ vẽ của anh ngày càng nhanh nhờ kinh nghiệm pha màu, dùng cọ.
Các bước vẽ tranh hoa sen của họa sĩ Lê Sâm. Video: Nhân vật cung cấp
Tranh về hoa thiên điểu.
Anh còn tập trung vào đề tài thú nuôi. Họa sĩ nói thời gian hoàn thành một tác phẩm tùy độ khó và chủ đề, song anh chưa từng vẽ bức nào quá 150 giờ.
Đàn cá Koi tung tăng bơi lội trong hồ.
Lê Sâm nói một số khán giả xem tranh và nghĩ là sử dụng AI, do đó thỉnh thoảng anh đăng video ghi lại từng bước sáng tác trên trang cá nhân.
Khung cảnh đời sống làng quê - như bức gà mẹ che chở cho đàn con - cũng là chủ đề anh yêu thích.
Tác giả chưa có ý định thực hiện triển lãm cá nhân. Theo họa sĩ, anh đưa ra mức giá hợp lý so với các tác phẩm cùng thể loại, nên tranh vẽ xong đều được bán hết. "Tuy nhiên, dòng tranh này không thể vẽ nhanh được", anh nói.
Người nông dân mưu sinh dưới ao sen qua tranh sơn dầu. Hiện, anh không chỉ theo đuổi phong cách tả thực mà còn trau dồi ở nhiều thể loại khác. "Tôi chọn vẽ tất cả, từ người, tĩnh vật đến phong cảnh nhưng chủ yếu về đề tài Việt Nam", Lê Sâm nói.
Mai Nhật
Ảnh: Nhân vật cung cấp