Họa sĩ vẽ trái thanh long, mãng cầu như ảnh chụp

Một tác phẩm của Lê Sâm vẽ trái mãng cầu theo phong cách cực thực.



"Hyperrealism" trong hội họa, điêu khắc là sáng tạo nghệ thuật mô phỏng chủ thể với độ chân thật cực cao, như bức ảnh có độ phân giải lớn nhưng đồng thời có sự phức tạp về chủ đề, cách thể hiện, cảm xúc. Tác phẩm theo trường phái này còn miêu tả những điều mắt thường không quan sát được. Trào lưu ra đời khoảng những năm đầu thập niên 1970, phát triển mạnh những năm 2000. Nhiều tranh cực thực có giá hàng chục triệu USD, như của họa sĩ Lãnh Quân (Trung Quốc).