Sài Gòn có thể mưa lớn trong hai ngày tới

Rãnh áp thấp ở phía Nam hoạt động mạnh dần, xu hướng nâng trục lên phía Bắc từ ngày 19/5 khiến TP HCM và một số tỉnh Nam Bộ mưa to, gây ngập.

Chiều 17/5, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng dự báo, Đài khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ nhận định, trong ba ngày tới, ảnh hưởng rãnh thấp sẽ gây mưa vào buổi chiều, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông, người dân đề phòng lốc sét, gió giật mạnh. Mưa giúp giải nhiệt, chấm dứt nắng nóng nhiều ngày ở TP HCM với nhiệt thấp nhất 27-28 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Mưa lớn gây ngập nửa bánh xe tại đường Phan Anh, quận Tân Phú hôm 16/4. Ảnh: Đình Văn.

Theo ông Quyết, khoảng 80% cơn mưa trong giai đoạn đầu mùa xảy ra giông lốc, gió giật mạnh khiến cây đổ. Người dân cần đề phòng, tránh đậu xe ở gốc cây to dễ xảy ra tai nạn. Người đi đường, đặc biệt phụ nữ, trẻ em hạn chế đi qua nơi có xoáy nước sâu, dễ trượt chân, té ngã và bị cuốn vào cống thoát nước.

Đại diện cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, cao điểm mùa mưa năm nay vào khoảng tháng 9 và 10, nhưng tổng lượng mưa trung bình hai tháng này giảm 15-20% so với các năm. Ngược lại lượng mưa trung bình tháng 4 và 5 cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 15%. Tháng 7 và 8 lượng mưa trung bình bằng so với các năm trước. Mùa mưa kết thúc vào giữa đến cuối tháng 11.

Mùa mưa ở Nam Bộ năm nay được cho đến sớm hơn mọi năm khi từ đầu tháng 4 xuất hiện nhiều trận mưa lớn, có trận trên 100 mm, cao hơn lượng mưa trung bình tháng các năm trước 30 mm. Hôm 16/4, mưa lớn làm đổ cây, ngập nước ở TP Thủ Đức, quận Tân Phú, Bình Tân... Hôm 7/5, mưa lớn kèm giông lốc khiến hơn chục nhà dân ở quận 8 bị tốc mái, nhiều cây xanh ngã đổ.

Hà An