Sách về xây dựng lực lượng công an của Đại tướng Tô Lâm

Sách ''Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại'' do Bộ Công an phối hợp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành, chiều 2/2. Ảnh: Trần Chắt