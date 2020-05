Sách về bê bối học đường đoạt giải Pulitzer

MỹTiểu thuyết "The Nickel Boys" của Colson Whitehead đoạt giải Pulitzer, dựa trên tệ bạo hành, hiếp dâm nam sinh ở Florida.

Trong lễ trao giải trực tuyến hôm 5/5, nhà văn da màu thắng hạng mục "Tác phẩm Hư cấu". Sách phát hành năm ngoái, dựa trên những câu chuyện có thật về trường cải tạo Dozier. Trong 111 năm lịch sử, nơi đây nổi tiếng với những vụ bạo hành, hiếp dâm học sinh của nhân viên trường.

Nhà văn Colson Whitehead. Ảnh: LA Times.

Tác phẩm lấy bối cảnh thập niên 1960, Elwood Curtis bị đưa đến trường cải tạo Nickel sau khi bị bắt vì dùng chiếc xe đạp ăn cắp. Tại đây, cậu kết bạn với Jack Turner và phát hiện trường có nhiều quản giáo bạo hành, hiếp dâm nam sinh. Elwood trực tiếp can ngăn một quản giáo đánh người, viết thư ra ngoài cầu cứu. Một số nhân viên trường lên kế hoạch giết cậu để bịt đầu mối. Jack phát hiện âm mưu và cùng Elwood bỏ trốn nhưng chỉ một người thoát được.

Ban tổ chức giải nhận xét: "Một câu chuyện có sức nặng về đức kiên trì, lòng tự trọng và sự chuộc lỗi". Tờ Time đánh giá cuốn sách là một trong những tác phẩm hay nhất thập kỷ qua. Nhà văn cho biết bất ngờ và hạnh phúc với giải thưởng. Ông mong cuốn sách nâng cao ý thức xã hội về việc bảo vệ học sinh và các nạn nhân tại trường nam sinh Dozier không bị quên lãng.

Bìa sách "The Nickel Boys". Ảnh: NY Times.

Colson Whitehead, 50 tuổi, nổi tiếng với các tác phẩm lấy cảm hứng từ truyện dân gian, truyền miệng tại Mỹ. The Nickel Boys là tác phẩm thứ hai của ông thắng giải. Năm 2017, Colson đoạt giải với cuốn The Underground Railroad, viết về nạn nô lệ thời nội chiến tại Mỹ. Ông từng xuất bản tiểu thuyết The Intuitionist (1999), John Henry Days (2001), Apex Hides the Hurt (2006), Sag Harbor (2009), Zone One (2011) và hai cuốn sách phi hư cấu The Colossus of New York (2003), The Noble Hustle: Poker, Beef Jerky & Death (2014).

Hệ thống giải thưởng Pulitzer do Joseph Pulitzer thành lập năm 1917, tổ chức hàng năm với 21 hạng mục. Sau hơn 100 năm, Pulitzer đã trở thành giải thưởng danh giá, trao cho nhiều lĩnh vực như: báo chí, văn học, âm nhạc... tại Mỹ.

Đạt Phan (theo Guardian)