Sách của tác giả Việt được trao Huân chương Carnegie

AnhCuốn "Chang hoang dã - Gấu" của tác giả Trang Nguyễn và Jeet Zdũng, được trao Huân chương Carnegie cho tác phẩm minh họa.

Ở lễ trao Huân chương Carnegie diễn ra tại London hôm 21/6, hai tác giả nhận giải thưởng 5.000 bảng Anh (khoảng 150 triệu đồng). Jeet Zdũng nói: "Hy vọng tác phẩm mang đến kiến thức về động vật hoang dã cho độc giả, đồng thời gây ấn tượng với giới trẻ về tầm quan trọng của việc bảo tồn động vật".

Bìa bản tiếng Anh của sách "Chang hoang dã - Gấu" (Saving Sorya: Chang and the Sun Bear). Ảnh: Pan Macmillan

Tác phẩm kể hành trình đưa chú gấu Sorya về với thiên nhiên, lấy cảm hứng từ chuyện có thật của Trang Nguyễn. Theo Guardian, chủ tịch ban giám khảo Janet Noble đánh giá câu chuyện trong Chang hoang dã - Gấu được kể một cách tao nhã, tập hợp quan điểm về bảo tồn. Sách cũng truyền cảm hứng về hoạt động vì môi trường, thông qua truyện tranh và lối vẽ màu nước.

Họa sĩ vào rừng sống suốt hai tháng để thực hiện hơn 120 bức ký họa màu nước về động thực vật. Từng chi tiết đều được chăm chút, khiến không gian thiên nhiên trở nên sinh động và sắc nét. Cuốn artbook được in trên chất liệu giấy thân thiện với môi trường.

Jeet Zdũng nói: "Công việc tình nguyện viên trong trung tâm cứu hộ gấu và đi khám phá các khu rừng đã mang đến cho tôi những trải nghiệm giúp làm phong phú thêm cuộc sống của các nhân vật trong sách, khiến họ trở nên chân thực".

"Chang hoang dã - Gấu" được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành ngày 10/3. Ảnh: Kim Đồng

Khi ra mắt, sách bán hết 3.000 cuốn, tái bản sau ba tuần. Lợi nhuận của bản tiếng Việt được hai tác giả ủng hộ cho hoạt động bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Năm 2021, tác phẩm giành giải A Sách Quốc gia, được NXB Kim Đồng bán bản quyền cho nhà phát hành Anh - Pan Macmillan - và nhiều nước khác gồm Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trang Nguyễn 33 tuổi, sáng lập và điều hành WildAct - tổ chức phi chính phủ bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam, từ năm 2013. Năm 2019, tác giả hoàn thành luận án Tiến sĩ ngành Bảo tồn Động vật hoang dã tại Anh và là một trong 100 nhân vật nữ tiêu biểu thế giới do BBC bình chọn.

Jeet Zdũng tên thật là Nguyễn Tiến Dũng, 35 tuổi, từng giành giải nhì cuộc thi vẽ truyện tranh "Nét rồng thiêng" năm 2010. Năm 2012, họa sĩ có hai tác phẩm tham gia Festival Truyện tranh lần thứ ba tại Việt Nam do phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp tổ chức. Năm 2014, video Tiếng Việt (Chuyện kể bằng thơ, nhạc, họa về nguồn gốc Tiếng Việt) của anh lan truyền khắp các diễn đàn, mạng xã hội và nhận nhiều phản hồi tích cực của cộng đồng.

Hai tác giả Trang Nguyễn (phải) và Jeet Zdũng (trái). Ảnh: NXB Kim Đồng

Ngoài giải minh họa, người chiến thắng hạng mục văn xuôi là nhà văn xứ Wales Manon Steffan Ros, với tác phẩm The Blue Book of Nebo dành cho thanh thiếu niên, lấy bối cảnh hậu tận thế. Ban giám khảo nhận xét nội dung sách cảm xúc, giàu giá trị di sản.

Trong một thông báo của ban tổ chức, Ros và Zdũng còn được nhận nhiều cuốn sách, tổng trị giá 500 bảng, để quyên góp cho một thư viện họ chọn. Ros lên kế hoạch tặng cho thư viện Tywyn (xứ Wales), nơi cô từng sáng tác khi không thể truy cập Internet ở nhà. Còn Zdũng hỗ trợ các thư viện do tác giả Trang Nguyễn thành lập tại các vườn quốc gia Việt Nam.

Huân chương Carnegie được Hiệp hội Thư viện Anh thành lập năm 1936, là giải thưởng thường niên uy tín, được trao cho sách thiếu nhi. Năm nay có 13 tác phẩm tranh giải, được 12 thủ thư đánh giá, chọn ra người chiến thắng.

Ngoài giải thưởng chính, trẻ em và thanh thiếu niên đến từ hàng nghìn nhóm đọc sách trong các trường học, thư viện ở Anh và thế giới theo dõi quá trình đánh giá, tranh luận để chọn ra người thắng giải Yoto Carnegie Shadowers' Choice. I Must Betray You (tác giả Ruta Sepetys) thắng mục tác phẩm văn học, The Comet của Joe Todd-Stanton đoạt giải cho tác phẩm minh họa.

Quế Chi