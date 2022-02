Sắc xuân phố cổ Hội An

Những ngày qua, Phan Công Nguyên (còn gọi Phan Nguyên, sinh năm 1996), quản trị của nhóm “Review Hội An”, rong ruổi ghi lại vẻ đẹp phố cổ Hội An đón xuân Nhâm Dần. Nguyên sinh ra ở Nghệ An, sống gắn bó với Hội An được 5 năm nên xem phố cổ như quê hương thứ hai. Trong ảnh anh ghi lại hình ảnh góc phố Hội yên bình trong mùa xuân.