Hội An nhộn nhịp sau 10 tháng vắng vẻ

Du khách đi xích lô trên đường Châu Thượng Văn. Du khách đều ý thức đeo khẩu trang phòng chống dịch.

Anh Nguyễn Ngọc Dũng, ở quận Đống Đa, Hà Nội cùng 10 người thân đến Hội An tham quan chia sẻ, một năm qua mọi người không đi du lịch do dịch Covid-19. Tết này ai cũng tiêm vaccine nên mùng 2 vào Hội An chơi một ngày đêm rồi quay ra Đà Nẵng đến mùng 6 Tết về. "Nhiều điểm du lịch ở miền Bắc không mở cửa trong dịp Tết nên tôi chọn Hội An. Dù đã đến rất nhiều lần nhưng yêu mến thành phố này bởi vẻ đẹp cổ kính và con người chân thật", anh nói lý do đến Hội An.