Sắc vóc Tăng Thanh Hà, Kim Hiền thời mới nổi tiếng

Hôm 13/1, đạo diễn Phương Điền lần đầu chia sẻ bộ ảnh hậu trường anh thực hiện năm 2006, quy tụ Tăng Thanh Hà (phải), Kim Hiền và một số diễn viên Hương phù sa (Võ Tấn Bình) - phim truyền hình gây sốt một thời. Xem lại loạt ảnh, Tăng Thanh Hà cho biết bồi hồi nhớ nhiều kỷ niệm 20 năm trước.
Tăng Thanh Hà khi đó được yêu mến với nét đẹp mộc mạc, tự nhiên. Cô vào vai Út Nhỏ, sinh ra trong một gia đình chuyên làm nghề đóng xuồng. Người cha bệnh tật, già cả nên không tiếp tục nổi công việc, giao cơ nghiệp cho các con gánh vác. Út Nhỏ quyết tâm vực dậy sản nghiệp của gia tộc đang tụt dốc.
Phương Điền cho biết khi đó cùng Tăng Thanh Hà và các diễn viên thực hiện bộ ảnh cho lịch Tết. Ngoài công việc đạo diễn, anh có sở thích chụp ảnh, thường ghi lại chân dung đồng nghiệp ngoài giờ diễn. Các bức đều được chụp ở máy phim, gần đây anh lưu lại ở dạng kỹ thuật số để dễ bảo quản.
Tăng Thanh Hà cùng diễn viên Long Hải - vai Ba Rằn - trong Hương phù sa. Năm 2016, nghệ sĩ Long Hải đột ngột qua đời ở tuổi 68 vì tai biến mạch máu não. Video: HTV
Tăng Thanh Hà bên Trương Minh Quốc Thái - vai Việt, kỹ sư lãng tử, được chị em Út Nhỏ cùng si mê.
Sau 20 năm, mỗi diễn viên đều có ngã rẽ khác biệt. Tăng Thanh Hà kết hôn năm 2012, dần rút khỏi showbiz, hỗ trợ gia đình chồng kinh doanh. Quốc Thái cưới vợ năm 2017, ít chia sẻ về chuyện gia đình. Anh duy trì đam mê diễn xuất, gần đây tham gia phim Mẹ biển (2025) của đạo diễn Phương Điền.
Kim Hiền đóng vai Út Ráng, em của Út Nhỏ, cô gái thẳng tính, thương chị nhưng bồng bột. Vốn thân thiết, đôi chị em dần mâu thuẫn nảy sinh khi cùng yêu một người. Trước bộ phim, cả hai từng đóng chung Dốc tình.
Kim Hiền, Tăng Thanh Hà trong Hương phù sa. Video: HTV
Quốc Thái cho biết thỉnh thoảng, anh và các diễn viên hỏi thăm cuộc sống nhau qua mạng xã hội. Vài năm trước, anh và Kim Hiền hội ngộ ở Mỹ, đóng chung một số vở kịch phục vụ cộng đồng người Việt.
Thành Đạt - con trai nghệ sĩ Hai Nhất - đóng vai Năm Đô. Sau khi lập gia đình với diễn viên Hải Băng, anh chủ yếu kinh doanh, hạn chế hoạt động phim ảnh.
Mai Nhật
Ảnh: Nhân vật cung cấp