Diễn viên Kim Hiền ly hôn

MỹKim Hiền - nổi tiếng với vai Út Ráng của "Hương phù sa" - cho biết ly hôn chồng Việt kiều sau chín năm gắn bó, hiện vượt qua nỗi buồn để sống tự chủ.

Diễn viên và chồng hoàn thành thủ tục ly hôn tại Tòa án quận Cam, bang California, hồi tháng 7/2025 sau hai năm sống ly thân. "Tôi quyết định chia tay sau những rạn nứt kéo dài. Thay vì những ồn ào không đáng có, chúng tôi chọn cách làm bạn, cùng chăm sóc con gái chín tuổi", cô nói.

Theo Kim Hiền, hiện tại, cả hai đều có cuộc sống riêng. "Khi trưởng thành và già đi, tôi nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Tôi luôn sẵn lòng chúc phúc khi thấy bố của con gái hạnh phúc", người đẹp cho biết thêm.

Diễn viên Kim Hiền trong bộ ảnh chân dung đón năm mới 2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giai đoạn khó khăn trong cuộc sống nơi xứ người, Kim Hiền được dì ruột ủng hộ tinh thần. Những cuộc trò chuyện điện thoại mỗi sáng với dì tiếp năng lượng cho cô củng cố lại tinh thần. Tình cảm gia đình và trách nhiệm với hai con thúc đẩy cô thay đổi bản thân, xây dựng tương lai ăn chắc mặc bền cho các con.

Rời showbiz, người đẹp chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh và đầu tư ở Mỹ. "Gần hai năm nay, chứng khoán trở thành một trong những công việc chính mang lại nguồn thu nhập và sự tự tin cho tôi. Tôi mua được nhà, xe, tài chính ổn định", diễn viên cho biết. Ngoài ra, cô còn phát triển kênh YouTube cá nhân, nơi chia sẻ về phong cách sống, trải nghiệm đời thường và hoạt động thiện nguyện.

Kim Hiền, 44 tuổi, nổi tiếng qua các bộ phim Dốc tình, Hương phù sa, Mùi ngò gai, Thiên mệnh anh hùng. Sau chia tay hôn nhân đầu, cô kết hôn lần thứ hai vào năm 2014 sau đó qua Mỹ định cư đến nay. Con trai riêng của cô là Sonic, năm nay 20 tuổi.

Kim Hiền trong phim "Hương Phù Sa" Trích đoạn Kim Hiền (xuất hiện giây 0:04) diễn xuất trong phim "Hương phù sa". Video: TFS

Hoàng Dung