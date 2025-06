Sắc vóc nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

Theo tạp chí Entrepreneur, cô không chờ đợi cơ hội mà chủ động tìm kiếm vận may. Lucy trúng tuyển Đại học Carnegie Mellon ngành khoa học máy tính nhưng bỏ học năm 2014 sau khi được nhận học bổng Thiel Fellowship trị giá 100.000 USD trong hai năm. Khoản tài trợ do Peter Thiel - cựu giám đốc điều hành PayPal - trao tặng, dành cho những người trẻ theo đuổi các dự án kinh doanh.

Theo tạp chí Entrepreneur, cô không chờ đợi cơ hội mà chủ động tìm kiếm vận may. Lucy trúng tuyển Đại học Carnegie Mellon ngành khoa học máy tính nhưng bỏ học năm 2014 sau khi được nhận học bổng Thiel Fellowship trị giá 100.000 USD trong hai năm. Khoản tài trợ do Peter Thiel - cựu giám đốc điều hành PayPal - trao tặng, dành cho những người trẻ theo đuổi các dự án kinh doanh.

Lucy Guo dự concert của Taylor Swift

Lucy Guo hát theo giai điệu "You Belong With Me" trong concert của Taylor Swift.