Sắc vóc 'Nữ chính xuất sắc' Oscar 2022

18 năm qua, Jessica Chastain ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm xuất sắc, như "The Tree of Life", "The Help", "Zero Dark Thirty", "Interstellar", "A Most Violent Year"... Năm 2012, tạp chí Time đưa Jessica vào danh sách "100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới". Hiện người đẹp sống cùng chồng - giám đốc điều hành thời trang Gian Luca Passi de Preposulo - cùng hai con. Ảnh: Modern Luxury Manhattan