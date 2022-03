'Công chúa Disney' diện áo dài ở Oscar

MỹKelly Marie Trần - "công chúa Disney" gốc Việt - mặc áo dài xanh, đội mấn trên thảm đỏ Oscar hôm 27/3.

Kelly Marie Trần ở Oscar 2022 Kelly Marie Trần tạo dáng trước máy quay. Video: E!

Kelly Marie Trần đến dự Oscar 2022 trong bộ áo dài của nhà thiết kế của Thái Nguyễn, phối khuyên tai đính đá màu ngọc lục bảo. Trang phục tông xanh lá đồng điệu với bộ suit của đạo diễn phim Raya and the Last Dragon - Carlos López Estrada. Hồi tháng 3 năm ngoái, khi quảng bá phim dưới hình thức trực tuyến, nữ diễn viên cũng mặc áo dài đen, đội mấn chạm trổ cầu kỳ đồng điệu họa tiết trên áo.

Kelly Marie Trần và đạo diễn Carlos López Estrada ở Oscar 2022. Ảnh: AFP

Lồng tiếng nhân vật chính Raya, công chúa xứ Long Tâm trong Raya and the Last Dragon giúp Kelly là diễn viên gốc Việt đầu tiên trở thành Công chúa Disney. Ở lễ trao giải năm nay, tác phẩm tranh giải "Phim hoạt hình hay nhất".

Kelly Marie Trần (tên khai sinh Trần Loan) sinh năm 1989 tại San Diego, Mỹ, có cha mẹ là người Việt Nam. Cô là sao Mỹ gốc Việt đầu tiên đảm nhiệm vai lớn - Rose Tico - trong series Star Wars đình đám. Tốt nghiệp đại học California, bằng cử nhân ngành Truyền thông, Kelly mê diễn xuất từ nhỏ. Cô tham gia các hoạt động tại nhà hát kịch địa phương. Trước khi đóng phim điện ảnh, cô chủ yếu xuất hiện trên các video hài hước của College Humor.

Nhà thiết kế Thái Nguyễn hiện sống và làm việc tại Mỹ. Anh đam mê thời trang từ khi may vá năm chín tuổi. Năm 2002, anh tốt nghiệp xuất sắc ngành Thiết kế thời trang tại Học viện Thiết kế và kinh doanh thời trang (FIDM) ở California. Sau khi ra trường, Thái Nguyễn làm việc cho nhà mốt BCBGMAXAZRIA. Hai năm sau, anh thành lập thương hiệu riêng. Nhiều người nổi tiếng từng mặc đồ của anh, trong đó có Paris Hilton, Jennifer Lopez, Katy Perry, Ariana Grande, Adriana Lima...

Họa Mi