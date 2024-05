Sắc vóc nữ chính phim 18+ đoạt Cành Cọ Vàng 2024

Theo Madison, nhân vật Ani khác hoàn toàn những vai diễn trước đó của cô. Diễn viên mất một năm chuẩn bị trước khi phim bấm máy. Do nhân vật lớn lên ở New York, cô học cách phát âm với một huấn luyện viên phương ngữ trong vài tháng. Madison còn đến New York để kết bạn, trò chuyện với những phụ nữ ở nơi được chọn là bối cảnh phim. "Với tôi, điều quan trọng là phải thể hiện nhân vật một cách chân thực nhất", Madison nói. Ảnh: AFP