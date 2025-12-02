Sắc vóc 'Người mẫu của năm 2025' Anok Yai

Anok Yai đến dự lễ trao giải Fashion Awards 2025 tối 1/12 tại London's Royal Albert Hall cùng nhiều ngôi sao như Sharon Stone, Cate Blanchett. Cô diện bộ đầm corset của Dilara Findikoğlu màu trắng và kem được may đo riêng, trang trí bằng những dải ren, nhung và satin, với phần đuôi tạo cấu trúc phá cách. Ảnh: Vogue

Người mẫu Mỹ gốc Sudan cho biết hạnh phúc và phấn khích khi được Paloma Elsesser và Alex Consani - hai "Người mẫu của năm" 2023 và 2024 - trao giải năm nay.