Sắc vóc 'Người mẫu của năm 2025' Anok Yai

Anok Yai đến dự lễ trao giải Fashion Awards 2025 tối 1/12 tại London's Royal Albert Hall cùng nhiều ngôi sao như Sharon Stone, Cate Blanchett. Cô diện bộ đầm corset của Dilara Findikoğlu màu trắng và kem được may đo riêng, trang trí bằng những dải ren, nhung và satin, với phần đuôi tạo cấu trúc phá cách. Ảnh: Vogue
Người mẫu Mỹ gốc Sudan cho biết hạnh phúc và phấn khích khi được Paloma Elsesser và Alex Consani - hai "Người mẫu của năm" 2023 và 2024 - trao giải năm nay.
Đa số người trong ngành công nhận Yai xứng đáng nhận giải này. Cô được nhận xét có vẻ đẹp độc đáo, thông minh, dí dỏm và tinh thần sáng tạo. Theo Vogue, bạn bè và đồng nghiệp nói cô luôn khao khát học hỏi, dịu dàng nhưng dũng cảm.
Anok Yai, 28 tuổi, sinh ra ở Cairo, Ai Cập, theo gia đình chuyển đến Manchester, Mỹ năm ba tuổi. Cô trở nên nổi tiếng nhờ một bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội năm 2017. Khi ấy, Yai đến dự tuần lễ chào đón sinh viên ngành Hóa sinh tại buổi tiệc Homecoming của Đại học Howard. Cô mặc áo thun bó và quần shorts, gây ấn tượng với mái tóc xù.
Nhiếp ảnh gia Steve theSUNK đã đề nghị được chụp cô và đăng lên Instagram. Bức ảnh hút hơn 20.000 lượt thích, được công ty người mẫu IMG Models liên hệ. Cuối cùng, cô chọn ký hợp đồng với Next Model Management.
Vài tháng sau khi bức ảnh gây sốt, cô được Prada chọn mở màn cho show năm 2018. Kể từ đó, Yai vươn lên trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ người mẫu trẻ. Ảnh: Harper's Bazaar
Người đẹp có thân hình nhỏ và săn chắc, làn da mịn, cao 1,78 m, số đo 75-54-86 cm.
Anok Yai trên sàn catwalk. Video: ADO Models
Trong bảy năm qua, cô trình diễn cho nhiều nhà mốt lớn như Chanel, Versace, Max Mara, Fendi, Burberry và Louis Vuitton. Cô tham gia chiến dịch quảng cáo của Tiffany, Nike, Hood by Air, Alexander Wang.
Yai cũng chụp hình cho nhiều tạp chí gồm Vogue, W, AnOther, Dust, Purple, Harper's Bazaar, iD, Self Service, V, Elle, Document Journal.
Vogue khen Anok Yai có gu thời trang riêng, phối đồ độc đáo. Khi dự sự kiện, cô thường ưu tiên những thiết kế đảm bảo hai tiêu chí: quyến rũ và phá cách.
Người đẹp tạo dấu ấn trong bộ đầm siêu thực của Iris van Herpen tại một sự kiện của tạp chí BoF.
Đời thường, Yai ưa chuộng phong cách khoa học viễn tưởng Afrofuturism, hip-hop pha trộn R&B đầu những năm 2000, sự quyến rũ của những năm 1930, corset và phong cách thời kỳ Victoria.
Phong cách đường phố của người mẫu với bộ tracksuit mang hơi thở Y2K, phối túi Birkin của Hermes.
Nét sang trọng kết hợp bụi bặm được thể hiện qua bốt mũi nhọn, quần thể thao, bra top và áo khoác lông.
Trang phục gồm crop top họa tiết da rắn, quần jeans và bốt biker, toát lên vẻ khỏe khoắn, năng động.
Sao Mai
Ảnh: Instagram Anok Yai