Sắc vóc Paloma Elsesser - 'Người mẫu của năm 2023'

Trên Vogue, Paloma Elsesser cho biết chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành người mẫu. Cô ước mơ trở thành nhà văn, nhà tâm lý học. Người đẹp từng theo học ngành tâm lý học và văn học tại The New School ở New York. Hiện cô vẫn đam mê viết lách, làm thơ. Ảnh: Vogue