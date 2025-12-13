Sắc vóc mỹ nhân Venezuela đăng quang Miss Charm

Cô vượt qua 35 thí sinh để giành chiến thắng cuộc thi tại chung kết, tối 12/12 ở TP HCM. Anna Blanco nhận vương miện từ đương kim hoa hậu Rashmita Rasindran, người Malaysia. Chiến thắng của mỹ nhân được nhiều người ủng hộ bởi cô là gương mặt nổi bật từ đầu mùa thi.
Giây phút đăng quang của Anna Blanco.
Anna Blanco, 26 tuổi, đến từ thành phố Caracas, Venezuela. Cô là ca sĩ, nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu. Người đẹp tạo dáng trong trang phục dạ hội cúp ngực, xếp tầng ờ đêm chung kết.
Cô ghi điểm tại phần trình diễn áo tắm với phong thái tự tin. Người đẹp cao 1,82 m, số đo hình thể lần lượt là 86-61-98 cm.
Các màn xuất hiện trên sân khấu chung kết của Anna Blanco.
Năm nay, khi công bố top 5, ban giám khảo gọi tên bốn thí sinh chắc chắn suất đi tiếp. Tám cô gái còn lại trong top 12 phải đối mặt một câu hỏi chung, Anna Blanco là người giành tấm vé cuối cùng.
Với câu hỏi ứng xử: "Ở một thế giới nơi thành công thường được đánh giá bằng danh tiếng và tiền bạc, làm thế nào để tìm thấy một cuộc sống thực sự ý nghĩa?", cô đáp: "Danh tiếng và tiền bạc không phải là tất cả. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là sự giàu có về tinh thần. Tôi thấy mình là một trong những người giàu có nhất thế giới bởi có được tình yêu của gia đình, đất nước, và cơ hội đứng ở đây cùng các bạn để nói về sự thấu cảm. Chính nhờ những giá trị tinh thần ấy mà chúng ta có thể tạo nên một thế giới tốt đẹp, hài hòa hơn".
Anna Blanco có kinh nghiệm thi nhan sắc trong nước, gây chú ý bởi chiều cao nổi bật.
Cô từng theo học biểu diễn âm nhạc tại Holland College (Canada) và Học viện Âm nhạc Hiện đại Anh - Ireland. Anna chơi thành thạo các nhạc cụ như guitar, piano.
Trong hai tuần diễn ra cuộc thi, thí sinh đầu tư trang phục, thường biến hóa phong cách trong các hoạt động.
Đời thường, người đẹp thích mặc đồ đơn giản, phóng khoáng. Cô có một hình xăm lớn ở cánh tay.
Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) là cuộc thi nhan sắc do người Việt sáng lập, công bố năm 2019, hướng đến quảng bá văn hóa, du lịch và hoạt động giáo dục. Mùa thi năm nay khởi động vào cuối tháng 11, có gần 40 thí sinh trên thế giới tham gia.
Hơn hai tuần tại cuộc thi, các thí sinh trải nghiệm văn hóa miệt vườn Tây Nam Bộ, thưởng thức phở, cà phê. Danh hiệu á hậu 1 và 2 lần lượt trao cho người đẹp của Đức, Indonesia. Mai Ngô vào top 12 và đoạt danh hiệu "Người đẹp Du lịch".
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp