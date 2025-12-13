Sắc vóc mỹ nhân Venezuela đăng quang Miss Charm

Năm nay, khi công bố top 5, ban giám khảo gọi tên bốn thí sinh chắc chắn suất đi tiếp. Tám cô gái còn lại trong top 12 phải đối mặt một câu hỏi chung, Anna Blanco là người giành tấm vé cuối cùng.

Với câu hỏi ứng xử: "Ở một thế giới nơi thành công thường được đánh giá bằng danh tiếng và tiền bạc, làm thế nào để tìm thấy một cuộc sống thực sự ý nghĩa?", cô đáp: "Danh tiếng và tiền bạc không phải là tất cả. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là sự giàu có về tinh thần. Tôi thấy mình là một trong những người giàu có nhất thế giới bởi có được tình yêu của gia đình, đất nước, và cơ hội đứng ở đây cùng các bạn để nói về sự thấu cảm. Chính nhờ những giá trị tinh thần ấy mà chúng ta có thể tạo nên một thế giới tốt đẹp, hài hòa hơn".