Á hậu Mai Ngô: 'Mạnh mẽ nhờ lời chê bai'

Mai Ngô cho biết 14 năm vào showbiz, những thất bại giúp cô thêm bản lĩnh để tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân.

Á hậu Mai Ngô: 'Tôi mạnh mẽ nhờ những lời chê bai' Người đẹp chia sẻ cảm xúc khi nhận sash (dải băng đeo) và vương miện trở thành thí sinh Việt Nam tại Miss Charm 2025, chiều 25/11 ở TP HCM. Video: Tân Cao

Mai Ngô từng bị một bộ phận khán giả chê bai ngoại hình như "người mẫu gì mà mập vậy" hay "mặt không đẹp mà đòi thi hoa hậu". Sau mỗi lần thất bại, bình luận tiêu cực càng nhiều khiến Mai Ngô nản chí.

Nhờ sự động viên của mọi người và học cách hiểu bản thân, cô dần vực dậy tinh thần. Mai Ngô áp dụng chế độ ăn lành mạnh, tập luyện thể dục để cải thiện hình thể. Năm 2022, sau khi đoạt danh hiệu á hậu tại Miss Grand Vietnam, người đẹp có thêm tự tin. Hiện cô cao 1,73, số đo ba vòng lần lượt là 86-67-100 cm.

Mai Ngô cho biết không còn buồn khi nhắc về bình luận tiêu cực mà biết ơn bởi được rèn bản lĩnh. "Tôi không còn sợ điều gì. Niềm tin vào chính mình là điều tôi đặt lên đầu để kiên định với con đường, định hướng tương lai", người đẹp nói.

Mai Ngô bên Miss Charm 2024 Rashmita Rasindran ở sự kiện. Ảnh: Kiếng Cận

Hoa hậu Như Vân, Bùi Quỳnh Hoa, ca sĩ Phương Vy chung nhận xét rằng Mai Ngô có sự quyết liệt. "Tôi tin sự chăm chỉ, kiên trì giúp Mai đạt được điều mong muốn như hiện tại", Như Vân nói.

Hai tháng qua, Mai Ngô dành thời gian tập luyện hình thể, trau dồi kỹ năng catwalk, ứng xử, ngoại ngữ. Cô cho biết dồn công sức lẫn tiền bạc nhằm mang đến điều tốt nhất trong lần cuối thử sức tại sân chơi nhan sắc. Á hậu đặt mục tiêu cao để phấn đấu, không muốn hối tiếc điều gì về sau.

Thi trên sân nhà, Mai Ngô cho biết sẽ giới thiệu tới bạn bè quốc tế nét đẹp văn hóa lẫn hình ảnh con người Việt Nam. Cô thực hiện video về món cà phê trứng và nghệ thuật múa rối nước, quay hình ở nhiều tỉnh thành.

Mai Ngô cho biết sẽ diện áo dài trong các hoạt động của cuộc thi.

Mai Ngô tên thật Ngô Thị Quỳnh Mai, 30 tuổi, quê TP HCM, từng là vũ công trước khi chuyển hướng làm người mẫu. Cô từng gây chú ý tại The New Mentor 2023, học trò Thanh Hằng và giành vị trí á quân. Mai Ngô còn thử sức diễn xuất qua phim điện ảnh Thạch thảo (đạo diễn Mai Thế Hiệp) và series chiếu mạng Kẻ săn tin. Cô theo đuổi âm nhạc qua một số cuộc thi rap, từng phát hành MV Call Me Later, Hổng có đâu, Đoán xem.

Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) là cuộc thi nhan sắc do người Việt sáng lập, công bố năm 2019, hướng đến quảng bá văn hóa, du lịch và hoạt động giáo dục. Mùa thi năm nay sẽ khởi động vào cuối tháng 11, dự kiến có gần 50 thí sinh trên thế giới tham gia. Đương kim hoa hậu Rashmita Rasindran, người Malaysia, sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết, diễn ra vào tháng 12 ở TP HCM. Năm 2024, người đẹp Quỳnh Nga thi và đoạt vị trí á hậu 2.

Tân Cao

Ảnh: Kiếng Cận