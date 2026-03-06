Sắc vóc minh tinh 'Những nàng công chúa nổi tiếng'

Tae Ran khoe sắc bên các đàn chị thân thiết - "Nữ hoàng sexy" Kim Hye Soo và Song Yoon Ah. Ảnh: Instagram I_taeran

Lee Tae Ran từng gây sốt ở Việt Nam cách đây 13 năm với vai đại tá Na Seol Chil trong Những nàng công chúa nổi tiếng. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 1997. Chiều cao ấn tượng, gương mặt thanh tú giúp cô tạo ấn tượng tốt với các đạo diễn, trở thành ngôi sao quảng cáo thời ấy. Tuy nhiên năm 2001, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lee Tae Ran bị ông bầu kiêm người tình cũ dọa công khai video sex. Trong họp báo, cô liên tục khóc và tâm sự biết có ngày sẽ mất hết tất cả vì sự dại dột của mình. Diễn viên trở thành cái gai trong mắt người Hàn, bị cắt hàng chục hợp đồng quảng cáo chỉ trong một đêm.