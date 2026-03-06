Sắc vóc minh tinh 'Những nàng công chúa nổi tiếng'

Theo Topstarnews, Lee Tae Ran, ghi điểm với nhan sắc, thần thái trong bộ ảnh chụp cùng thú cưng Choco, ngày 4/3. Người đẹp phối sơ mi kẻ với áo len hồng, quần jeans và trang điểm tự nhiên. Trên Instagram, nhiều khán giả khen cô trông rạng rỡ. Ảnh: Amoment Studio
Nhờ chiều cao 1,7 m, cô mặc đẹp mọi phong cách. Để giữ hình thể thon gọn, Lee Tae Ran duy trì chế độ ăn không tinh bột, nhiều rau xanh, hạn chế nước có ga và tập luyện thể thao mỗi ngày. Ảnh: Woman Chosun
Diễn viên lăng xê phong cách thanh lịch, kín đáo trên thảm đỏ lễ trao giải phim truyền hình KBS 2025 ở Seoul, chiều 31/12. Tủ đồ dự sự kiện của cô chủ yếu là gam trắng, trung tính, kiểu dáng cơ bản. Ảnh: Xportsnews
Ở buổi giới thiệu phim truyền hình cuối tuần Fancy Days tại trụ sở chính của KBS ở Seoul hôm 6/8/2025, cô ghi điểm với "cây" trắng, nhấn vào kiểu vest một khuy và quần ống rộng xếp ly. Ảnh: Xportsnews
Tại một sự kiện khác, người đẹp phối áo cổ lọ với set ghi khổ rộng của một nhà mốt nội địa cùng boots gót nhọn. Nate nhận xét Lee Tae Ran bước đi như người mẫu chuyên nghiệp. Ảnh: Xportsnews
Người đẹp lăng xê thiết kế thuộc bộ sưu tập Cahiers SS2025 của nhà thiết kế Kim Ayoung tại tuần thời trang Seoul, tháng 4/2024. Theo inStyle Asia, đây là lần hiếm hoi cô chọn trang phục họa tiết ở sự kiện. Ảnh: inStyle Asia
Trong đời thường và khi dẫn chương trình phát thanh, Lee Tae Ran ưu tiên để mặt mộc để da được nghỉ ngơi. Ảnh: Instagram I_taeran
Tae Ran khoe sắc bên các đàn chị thân thiết - "Nữ hoàng sexy" Kim Hye Soo và Song Yoon Ah. Ảnh: Instagram I_taeran
Lee Tae Ran từng gây sốt ở Việt Nam cách đây 13 năm với vai đại tá Na Seol Chil trong Những nàng công chúa nổi tiếng. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 1997. Chiều cao ấn tượng, gương mặt thanh tú giúp cô tạo ấn tượng tốt với các đạo diễn, trở thành ngôi sao quảng cáo thời ấy. Tuy nhiên năm 2001, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lee Tae Ran bị ông bầu kiêm người tình cũ dọa công khai video sex. Trong họp báo, cô liên tục khóc và tâm sự biết có ngày sẽ mất hết tất cả vì sự dại dột của mình. Diễn viên trở thành cái gai trong mắt người Hàn, bị cắt hàng chục hợp đồng quảng cáo chỉ trong một đêm.
Theo Osen, Lee Tae Ran từng trầm cảm vì scandal nhưng cô không bỏ cuộc, cố gắng vực dậy danh tiếng và sự nghiệp bằng những tác phẩm chất lượng như Khăn tay vàng, Nữ thần hôn nhân, Nước mắt phụ nữ, Lâu đài trên không... Daum cho biết minh tinh dần vượt qua nỗi đau, ám ảnh quá khứ bằng sự cầu thị, thái độ sống lạc quan và tích cực hoạt động thiện nguyện. Khán giả dần mở lòng đón nhận phim cô đóng và không còn miệt thị, nguyền rủa diễn viên như trước.
Cô kết hôn với doanh nhân Shin Seung Hwan năm 2014. Hai người quen nhau qua giới thiệu của bạn bè và có một năm hẹn hò trước khi tiến tới hôn nhân. Lee Tae Ran không tiết lộ hình ảnh bạn đời vì muốn giữ sự riêng tư. Nguồn tin trên Naver cho biết minh tinh có cuộc sống hạnh phúc, được bạn bè của chồng quý mến. Ảnh: Instagram I_taeran
Như Anh