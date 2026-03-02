Kim Hye Soo - 'Nữ hoàng sexy' Hàn Quốc

Kim Hye Soo là nhân vật đặc biệt của tạp chí Vogue ấn bản Hàn Quốc số tháng 3. Chuyên trang giới thiệu minh tinh gắn bó với họ 40 năm, chưa từng giảm sức hút và đạt mọi thành tựu trong sự nghiệp. "Biểu tượng gợi cảm vượt thời gian. Kim Hye Soo - người bước đi lặng lẽ nhưng mạnh mẽ theo cách riêng của mình", tờ này viết. Ảnh: Vogue Korea
Kim Hye Soo là nhân vật đặc biệt của tạp chí Vogue ấn bản Hàn Quốc số tháng 3. Chuyên trang giới thiệu minh tinh gắn bó với họ 40 năm, chưa từng giảm sức hút và đạt mọi thành tựu trong sự nghiệp. "Biểu tượng gợi cảm vượt thời gian. Kim Hye Soo - người bước đi lặng lẽ nhưng mạnh mẽ theo cách riêng của mình", tờ này viết. Ảnh: Vogue Korea
Ở tuổi 56, Kim Hye Soo vẫn đắt show quảng cáo, làm đại diện thương hiệu. Theo News 1, người đẹp không lập gia đình hay sinh con, để dành thời gian cho phim ảnh, hỗ trợ đàn em cải thiện diễn xuất và tận hưởng cuộc sống độc thân qua những chuyến vui chơi, gặp gỡ bạn bè. Ảnh: Hodu&U Entertainment
Ở tuổi 56, Kim Hye Soo vẫn đắt show quảng cáo, làm đại diện thương hiệu. Theo News 1, người đẹp không lập gia đình hay sinh con, để dành thời gian cho phim ảnh, hỗ trợ đàn em cải thiện diễn xuất và tận hưởng cuộc sống độc thân qua những chuyến vui chơi, gặp gỡ bạn bè. Ảnh: Hodu&U Entertainment
Chiều cao 1,71 m và đôi chân thon giúp Hye Soo diện đẹp mọi phong cách. Cô cũng thuộc số ít diễn viên thường xuyên khoe mặt mộc trên mạng xã hội. Ảnh: Hodu&U Entertainment
Chiều cao 1,71 m và đôi chân thon giúp Hye Soo diện đẹp mọi phong cách. Cô cũng thuộc số ít diễn viên thường xuyên khoe mặt mộc trên mạng xã hội. Ảnh: Hodu&U Entertainment
Minh tinh theo đuổi phong cách gợi cảm, sang trọng ở sự kiện tháng 9/2025. Theo Osen, Hye Soo là thần tượng, hình mẫu lý tưởng của nhiều sao hạng A Hàn Quốc như Song Hye Kyo, Son Ye Jin, Han Hyo Joo, Han Ji Min hay Chun Woo Hee. Ảnh: Hodu&U Entertainment
Minh tinh theo đuổi phong cách gợi cảm, sang trọng ở sự kiện tháng 9/2025. Theo Osen, Hye Soo là thần tượng, hình mẫu lý tưởng của nhiều sao hạng A Hàn Quốc như Song Hye Kyo, Son Ye Jin, Han Hyo Joo, Han Ji Min hay Chun Woo Hee. Ảnh: Hodu&U Entertainment
Kim Hye Soo gây "sốt" ở sự kiện tháng 3 năm ngoái. Video: iMBC
Như Anh