Kim Hye Soo - 'Nữ hoàng sexy' Hàn Quốc

Loạt ảnh Hye Soo dạo phố Seoul, Hàn Quốc và Bangkok, Thái Lan (phải) nhận "mưa" lời khen. "Trông Kim Hye Soo chỉ khoảng 35 tuổi", một khán giả bình luận trên Instagram. Ảnh: Instagram Hs_kim_95

Minh tinh sinh năm 1970, hoạt động nghệ thuật từ năm 1986. Kim Hye Soo là sao nữ duy nhất ba lần đoạt Ảnh hậu (Nữ chính xuất sắc) tại Rồng Xanh qua các phim: First Love (1993), Dr Bong (1995) và Tazza: The high rollers (2006). Hai lần cô đoạt Thị hậu (Nữ diễn xuất sắc mảng truyền hình) tại Baeksang nhờ phim Oxtail Soup (1996) và Tín hiệu (Signal, 2016). Ở Chuông vàng 2005, Hye Soo đoạt Nữ chính xuất sắc với phim Hypnotized. Cùng đó là vô số danh hiệu Grand Prize (Daesang) - lớn nhất một sự kiện trao giải - của các đài MBC, KBS, SBS, tvN.