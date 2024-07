Sắc vóc Kỳ Duyên sau 10 năm đăng quang hoa hậu

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau cuộc thi, cô vướng một số ồn ào khiến hình ảnh bị ảnh hưởng, ngưng hoạt động showbiz một thời gian. Khi trở lại, cô được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Miss Universe Vietnam 2024 khởi động từ tháng 4, chung kết diễn ra vào tháng 9 ở TP HCM. Tân hoa hậu sẽ thi Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào cuối năm.