Sắc vóc hoa hậu Việt cao 1,86 m

Bảo Ngọc nhận nhiều sự quan tâm của fan sắc đẹp trong ngày nhận sash (dải băng đeo dành cho thí sinh) tham gia Miss World lần thứ 73, ngày 8/8, tại TP HCM. Cô cao 1,86 m, số đo ba vòng lần lượt là 87-63-98 cm, đôi chân dài 1,23 m.
Màn catwalk, phát biểu của Miss World Vietnam 2024 Bảo Ngọc, ở buổi công bố cô đại diện thí sinh Việt Nam thi Miss World.
Bảo Ngọc tạo dáng với đầm đuôi cá, gam màu pastel của Đỗ Long. Trang phục có phom dáng trễ vai, điểm xoắn ở ngực tạo điểm nhấn.
Nhà thiết kế nhận xét người đẹp đang ở độ chín muồi về nhan sắc. "Bảo Ngọc có hình thể chuẩn, gương mặt toát lên vẻ rạng rỡ, phù hợp với nhiều phong cách thời trang", Đỗ Long nói.
Hàng loạt nhà mốt gồm Nguyễn Minh Tuấn, Hà Thanh Việt, Ivan Trần, Văn Thành Công, Nguyễn Minh Công ủng hộ Bảo Ngọc tham gia Miss World. Giới chuyên gia thời trang chung nhận xét cô hội đủ các kỹ năng về trình diễn, giao tiếp, thuyết trình.
Hoa hậu tên đầy đủ Lê Nguyễn Bảo Ngọc, quê Cần Thơ. Tháng 8/2022, cô giành ngôi á hậu 1 Miss World Vietnam, sau đó thi Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập và đăng quang.
Đầu năm, Bảo Ngọc vào đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hiện cô là thành viên của chương trình Gen Zero - Thanh niên vì phát triển bền vững, hướng đến bảo vệ môi trường.
Nét đẹp hiện đại của Bảo Ngọc tại các sự kiện, hậu trường chụp ảnh thời trang.
Bảo Ngọc tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành Kinh doanh - Quản trị tại Đại học West of England, có chứng chỉ IELTS 8.0.
Người đẹp từng đoạt các học bổng từ chính phủ Canada, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học New South Wales, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Hiện cô chuẩn bị theo đuổi chương trình thạc sĩ.
Dấu ấn Bảo Ngọc trong ba năm vào showbiz.
Với lợi thế hình thể, Bảo Ngọc trở thành "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, thường xuyên diễn vị trí vedette trên các sàn diễn.
Bảo Ngọc tạo dáng với trang phục áo tắm.
Bảo Ngọc có làn da sáng, nét mặt tươi tắn, dễ tạo thiện cảm với người đối diện.
Người đẹp biến hóa hình ảnh lúc nữ tính, khi thanh lịch tại các sự kiện làng giải trí.
Phát biểu tại họp báo ra mắt ngày 8/8, Bảo Ngọc bày tỏ mong muốn lan tỏa tinh thần Beauty with a Purpose (Sắc đẹp vì mục đích cao cả) - slogan mà Miss World hướng đến.
Cô nói: "Tôi luôn tin vẻ đẹp thật sự là cách chúng ta chọn để hiện diện, cống hiến và truyền cảm hứng".
Hoa hậu cho biết sẽ dành khoảng nửa năm để chuẩn bị mọi thứ để đến với cuộc thi.
Hình ảnh đời thường gồm quần ống rộng, crop top của Bảo Ngọc.
Miss World là một trong hai cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss Universe, tổ chức lần đầu tại Anh năm 1951. Tại mùa thi thứ 72 hồi tháng 5, hoa hậu Krystyna Pyszková trao vương miện cho người kế nhiệm là Opal Suchata, người Thái Lan. Hiện ban tổ chức chưa công bố thời gian, địa điểm diễn ra mùa thi thứ 73.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp