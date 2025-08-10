Sắc vóc hoa hậu Việt cao 1,86 m

Hoa hậu tên đầy đủ Lê Nguyễn Bảo Ngọc, quê Cần Thơ. Tháng 8/2022, cô giành ngôi á hậu 1 Miss World Vietnam, sau đó thi Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập và đăng quang.

Đầu năm, Bảo Ngọc vào đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hiện cô là thành viên của chương trình Gen Zero - Thanh niên vì phát triển bền vững, hướng đến bảo vệ môi trường.