Sắc vóc Emma Tiglao - tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Emma Tiglao vượt qua 76 thí sinh khắp thế giới để đăng quang cuộc thi, tối 18/10. Chiến thắng được khán giả nhận xét thuyết phục bởi cô tỏa sáng, giữ phong độ trong gần ba tuần diễn ra cuộc thi. Trước đêm thi, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor xếp Emma Tiglao ở vị trí đầu trong bảng dự đoán.
Giây phút đăng quang của Emma Tiglao.
Mỹ nhân 31 tuổi có gương mặt sắc sảo. Theo nhiều chuyên gia và công chúng, vẻ đẹp hiện đại của Emma Tiglao toát lên từ ánh mắt, nụ cười sáng.
Emma Tiglao trình diễn trang phục dạ hội lấy cảm hứng từ chim phượng hoàng tại chung kết.
Emma Tiglao trong trang phục áo tắm tại sân khấu bán kết, ngày 15/10.
Màn trình diễn của Emma Tiglao tại phần thi phụ Best in Swimsuit, ngày 9/10.
Cô tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch tại Holy Angel University. Mỹ nhân đang là người mẫu, MC tại quê nhà.
International Business Times (UK) nhận xét vẻ đẹp của cô không chỉ nằm ở hình thể mà còn là thần thái, sự chững chạc.
Người đẹp có kinh nghiệm sân khấu nhờ tham gia nhiều sân chơi sắc đẹp trước đó, từng vào top 20 Hoa hậu Liên lục địa 2019.
Trang Philippine Daily Inquirer cho rằng thành công của Emma Tiglao do được rèn luyện qua thời gian. Với kinh nghiệm, cô thể hiện đúng hình ảnh của một hoa hậu quốc tế.
Cô có khả năng ăn nói lưu loát, thuyết phục. Ở vòng phỏng vấn cùng Nawat - Chủ tịch cuộc thi, Emma Tiglao toát lên vẻ điềm đạm.
Emma Tiglao với trang phục dân tộc, trình diễn ngày 13/10.
Tại cuộc thi, mỹ nhân ghi điểm về phong cách thời trang, luôn biến hóa mỗi lần xuất hiện.
Tiglao có hơn 280.000 người theo dõi trên Instagram, thuộc nhóm thí sinh có lượng fan đông đảo. Cô nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả quê nhà, thường dẫn đầu các nội dung thi mang tính chất bầu chọn.
Tân Cao
Ảnh, video: MGI, Instagram Emma Tiglao