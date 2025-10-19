Sắc vóc Emma Tiglao - tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Emma Tiglao vượt qua 76 thí sinh khắp thế giới để đăng quang cuộc thi, tối 18/10. Chiến thắng được khán giả nhận xét thuyết phục bởi cô tỏa sáng, giữ phong độ trong gần ba tuần diễn ra cuộc thi. Trước đêm thi, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor xếp Emma Tiglao ở vị trí đầu trong bảng dự đoán.